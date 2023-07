Friss hírek :: 2023. július 21. 19:11 ::

Újabb vármegyékre adtak ki zivatarriasztást

Heves zivatarok veszélye miatt Baranya, Tolna és Bács-Kiskun vármegyére a legmagasabb, harmadfokú (piros) riasztásokat is kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek késő délután.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a három vármegye egyes járásaiban a következő órákban heves zivatarra kell számítani, és a zivatarokat kísérő szél, jégeső is jelentős kockázatot jelent.

A meteorológiai szolgálat közölte: péntek este és az éjszaka első felében egyre többfelé várhatók nyugatról kelet felé mozgó zivatarok, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek. Az ország déli felén van a legnagyobb esély heves zivatarokra. A zivatarokat viharos, óránkénti 60-90 kilométeres széllökés, kisméretű jég, intenzív eső, helyenként felhőszakadás kísérheti, de a heves zivatarokat akár károkozó, óránkénti 90-100 kilométeres, néhol 110 kilométer/órásnál is erősebb szélroham és nagyobb méretű jég is előfordulhat.

Közölték azt is, éjszaka kelet felé terjednek a zivatarok, majd szombat hajnaltól csökken a számuk vagy megszűnnek. A nap első felében csak elvétve - főként az északkeleti tájakon - lehet zivatar, majd várhatóan késő délutántól nyugat felől ismét egyre több helyen alakulhatnak ki kelet felé mozgó zivatarok, esetleg zivatarrendszerek. Elsősorban délnyugaton heves zivatarok is létrejöhetnek.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel azt javasolja, hogy ahol a heves zivatarok miatt van érvényben riasztás, a kerti bútorokat, szerszámokat, kisebb cserepes növényeket vigyék fedett helyre, és ne parkoljanak fák alá. Ha valakit autóvezetés közben ér el a vihar, lassítson, vagy lehetőség szerint álljon meg, amíg a heves zivatar elvonul. Azt kérik, ha valaki bajba jutott embert, vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón.

(MTI)