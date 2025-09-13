Friss hírek :: 2025. szeptember 13. 08:19 ::

A fővárosi Mi Hazánk-vezető eltörölné a parkolás kényelmi díját

A főváros balliberális vezetése már a tavalyi év végén hírt adott a budapesti parkolást érintő reformjairól. A Tervben benne van a készpénzes parkolás megszüntetése a fővárosban. Az indoklás szerint azt túl drága fenntartani, ezért kell megszüntetni, helyette pedig a kevésbé költséges online parkolást fogják alkalmazni - írja közleményében Balog Csaba, a Mi Hazánk önkormányzati képviselője, fővárosi vezetője. Alább a folytatás.

Ez olcsóbb az önkormányzatoknak, de drágább az autósoknak. Karácsony még a pénz beszedésének költségét is az autósokra szeretné hárítani.

Készpénzes fizetés esetén nem terheli semmilyen külön díj a parkolás költségét, míg online fizetés esetén kényelmi, vagy tranzakciós díjat fizettetnek az autósokkal a parkolásért. Így lesz az eddig sem olcsó budapesti parkolás még drágább. Nem csak többet kell fizetni, de nehézséget is okozhat a készpénzhez szokott idősebb embereknek.

A Mi Hazánk indítványozza, hogy digitális fizetéssel történő parkolást semmiféle külön díj ne terhelje! Az autópálya matrica vásárlásához hasonlóan a parkolás kényelmi díját is el kell törölni!