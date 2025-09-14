Friss hírek :: 2025. szeptember 14. 10:40 ::

Gyilkosság Ecsegen: végül a bejelentőt vitték el

A rendőrségre szeptember 13-án 16 óra körül érkezett bejelentés egy férfitól, miszerint testvérét ecsegi lakásukban holtan találta.

A rendőrök a helyszínen kiderítették, hogy a 40 éves nő halálát idegenkezűség okozta, a helyszínen elfogták a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható 43 éves bejelentőt, akit gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vettek.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének gyanúja miatt, szakértők bevonásával folytatja az eljárást - közölték honlapjukon.