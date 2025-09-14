Friss hírek :: 2025. szeptember 14. 12:16 ::

Halálos baleset történt az M1-esen Mánynál

Halálos baleset történt szombaton az M1-es autópályán Mánynál, ahol a 31-es kilométerszelvénynél a Győr felé vezető irányban három gépkocsi karambolozott.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés miatt az egyik jármű kigyulladt. A tüzet a közútkezelő helyszínen tartózkodó szakemberei kezdték el oltani, majd az oltást a bicskei önkormányzati tűzoltók fejezték be. A bicskei egység, a tatabányai és a bajnai hivatásos tűzoltók, valamint a mentők járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat - írták.

Tóth Anikó, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőr századosa az MTI kérdésére megerősítette, hogy a balesetben egy nő életét vesztette.