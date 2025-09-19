Szeptember 16-án, a dunaújvárosi zárónappal véget ért a 17. Retró Véradás, amelynek során országszerte 29 helyszínen több mint 2200 véradó csatlakozott az eseményhez.
A "Retró Véradás: a közös sztorink. Már 17. éve." szlogenhez méltón idén is kiváló hangulatban telt az eseménysorozat: sör-virsli menüvel, zenével és retró hangulattal fogadtuk a segíteni érkezőket, akik közül sokan már hagyományosan visszatérő résztvevők. A retró véradók most 56 napig pihennek, de a biztonságos vérellátás folyamatos fenntartása továbbra is fontos, ezért minden egészséges, 18 év feletti, legalább 50 kg-os jelentkezőt szeretettel várunk véradásainkon, írja közleményében az Országos Vérellátó Szolgálat.
Hozzáteszik: a következő, nagyszabású véradóeseményünkre sem kell sokat várni. Az október 23-i csonka hét és az őszi szünet alatt a rövid lejáratú vérkészítmények biztosítása különösen nagy kihívást jelent. Hogy mivel készülünk, arról hamarosan további részleteket is megosztunk, érdemes követni az Országos Vérellátó Szolgálatot a www.ovsz.hu oldalon, a Facebookon vagy az Instagramon.