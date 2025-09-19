Friss hírek :: 2025. szeptember 19. 13:21 ::

Sikerrel zárult a 17. Retró Véradás

Szeptember 16-án, a dunaújvárosi zárónappal véget ért a 17. Retró Véradás, amelynek során országszerte 29 helyszínen több mint 2200 véradó csatlakozott az eseményhez.

A "Retró Véradás: a közös sztorink. Már 17. éve." szlogenhez méltón idén is kiváló hangulatban telt az eseménysorozat: sör-virsli menüvel, zenével és retró hangulattal fogadtuk a segíteni érkezőket, akik közül sokan már hagyományosan visszatérő résztvevők. A retró véradók most 56 napig pihennek, de a biztonságos vérellátás folyamatos fenntartása továbbra is fontos, ezért minden egészséges, 18 év feletti, legalább 50 kg-os jelentkezőt szeretettel várunk véradásainkon, írja közleményében az Országos Vérellátó Szolgálat.