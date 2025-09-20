Friss hírek :: 2025. szeptember 20. 10:58 ::

Halálos lakástűz Tiszaújvárosban

Lakástűzben meghalt egy ember szombaton Tiszaújvárosban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőhelyettese az MTI-vel.

Dóka Imre azt írta: a tiszaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna utcában gyulladt ki szombat reggel egy társasház földszinti lakása, ahol berendezési tárgyak égtek, és sűrű füst keletkezett.

A tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat, a fürdőszobában egy embert találtak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni - közölte.

A tűz pontos keletkezési körülményeit a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárás során fogja feltárni - tette hozzá a szóvivőhelyettes.