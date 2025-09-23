Friss hírek :: 2025. szeptember 23. 20:39 ::

Taxistüntetés béníthatja meg holnap Budapestet

Taxisok tüntetést szerveznek több helyszínre, a Városházán tartandó taxirendelet-módosítás miatt.

„Ebben a rendeletben több olyan javaslat is szerepel, melyet nem, vagy részben, de nem ebben a formában tárgyaltunk. A javaslatcsomagon is látszik, hogy az eredeti cél, a létszámstop és a tarifamódosítás nincs is köztük. A legtöbb javaslat nem is a taxisok érdekében módosul. Megdöbbentő és vérlázító, hogy a Főváros az irodai széke mögött a többi társhatósággal karöltve eldönti a taxisok feje fölött a szakmát érintő kérdéseket” – írta a 24.hu-hoz eljuttatott levelében Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke.

„Ebből elég volt! Vagy fontosak lesznek a taxisok kérései, és azokra találunk közösen megoldást, vagy radikálisabb tárgyalási módszerekhez folyamodunk” – hangoztatta az érdekképviseleti vezető, aki szerint elfogytak a szép szavak, az érvek.

Legutóbb az év elején tüntettek a személyszállítókat érintő adózási szabályok módosításáért a Hősök terén, akkor száznál is többen gyűltek össze.