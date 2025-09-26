Friss hírek :: 2025. szeptember 26. 10:10 ::

A hétvégén lemossák az Árpád hidat

A hétvégén az Árpád híd megtisztításával folytatódik az FKF szokásos őszi hídmosási programja - közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-vel.

Közleményükben azt írták, hogy szombaton 6.30 és 13.30 között az Árpád híd déli (Budáról Pestre vezető), míg vasárnap a híd északi (Pestről Budára vezető) oldalát tisztítják meg környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával.

A társaság azt kérte a gépjárművezetőktől és a kerékpárosoktól, hogy a jelzett időszakban a munkaterület mellett körültekintően közlekedjenek.