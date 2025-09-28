Friss hírek, Anyaország :: 2025. szeptember 28. 19:36 ::

Halálos lakástűz a Bács-Kiskun vármegyei Tasson

Kigyulladt egy lakóház a Bács-Kiskun vármegyei Tasson vasárnap délután, a tűzoltók oltás közben egy férfi holttestére bukkantak - közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

Egy Szigetfő utcai, száz négyzetméteres családi ház hálószobája gyulladt ki, amelyben egy ágy és egy ülőgarnitúra égett három négyzetméteren. A tűzoltók oltás közben egy elhunyt idős férfit találtak a szobában, illetve két gázpalackot is kihoztak az épületből - közölték.

Nem zárható ki, hogy ágyban dohányzás vezetett tűzhöz, a tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják - írta közleményében az OKF.

(MTI)