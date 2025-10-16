Friss hírek :: 2025. október 16. 08:28 ::

Rekordszinten az arany és az ezüst ára

Történelmi csúcsra erősödött az arany és az ezüst jegyzése unciánként a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex) csütörtökön kora reggel.

Hajnalban az arany jegyzése 4254,80 dolláron állt, először lépte át a 4250 dolláros szintet. A nemesfém jegyzése innen némileg visszacsúszott, fél nyolc körül 4237,14 dolláron jegyezték unciánként. Az arany ára az idén eddig csaknem 57 százalékkal emelkedett.

Az újból feszültté vált amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatok, a harmadik hetébe lépett amerikai kormányzati leállás, valamint egyebek között a további amerikai kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozások felpörgették a biztonságos menedéknek számító eszközök iránti keresletet, feltornázva ezzel a nemesfém árát.

Eközben az ezüst ára is történelmi csúcsra emelkedett csütörtök hajnalban: 52,89 dollárig nőtt, majd kisebb korrekció hatására 51,50 dollárra csúszott vissza.

(MTI)