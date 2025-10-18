Friss hírek :: 2025. október 18. 09:58 ::

Halálos tűzeset a XVI. kerületben

Egy idős férfi és egy nő holttestét találták meg a tűzoltók egy tűzeset után a főváros XVI. kerületében - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szombaton az MTI-vel.

Azt írták, pénteken késő este érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a XVI. kerületi Gábor Áron utcában kigyulladt egy épület. Egy téglaépület és a körülötte lévő bódék teljes terjedelmükben égtek, a tűz a kertben parkoló két személyautóra és egy robogóra is átterjedt.

Az épület oltása közben találták meg az ott lakó idős férfi és nő holttestét.

A tűz keletkezésének okát vizsgálják.