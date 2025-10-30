Friss hírek :: 2025. október 30. 17:48 ::

Vegyes tüzelésű kazánnál keletkezett tűz okozta egy férfi halálát Tiszabezdéden

Kazánházban keletkezett tűzben halt meg egy hatvanas éveiben járó férfi Tiszabezdéden - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Dóka Imre azt írta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszabezdéd egyik családi háza kazánházában ütött ki tűz, amely a tűzoltók kiérkezése előtt kialudt, így nem volt szükség beavatkozásra.

Hozzátette, a tűzoltók egy hatvanas éveiben járó férfi megégett holttestére és kis területen égésnyomokra bukkantak. Nem zárható ki, hogy a férfi ruhája a vegyes tüzelésű kazán begyújtásakor kapott lángra. A tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

Dóka Imre emlékeztetett, vegyes tüzelésű kazán, vaskályha, cserépkályha vagy kandalló begyújtásához nem szabad éghető folyadékot használni, mert a felszabaduló gőzök berobbanhatnak, és a lecsöpögött vagy kifröccsent folyadék meggyújthatja a közelében lévő anyagokat, tárgyakat. Jelezte, begyújtásnál apró fadarabokat, fekete-fehér papírt, begyújtó kockát vagy háncsot érdemes használni, a tűztér ajtaját be kell csukni, a tüzelőt pedig célszerű a fűtőeszköztől távolabb tárolni.