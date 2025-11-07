Friss hírek :: 2025. november 7. 09:39 ::

Közel 700 kilogramm dohánylevelet foglalt le a NAV egy nyírségi nő portáján

Csaknem 700 egy 61 éves nyírségi nő portáján szárított dohánylevelet foglaltak le a pénzügyőrök egy 61 éves nyírségi nő portáján - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint a pénzügyőrök egy szabolcsi község családi házánál ellenőriztek, miután felmerült a gyanú, hogy az ingatlanon adózatlan dohányterméket tárolnak. A tulajdonos elismerte, hogy szárított dohánylevelet tart a házban.

Az ingatlanban hatalmas zsákok, műanyag hordók és ipari méretű kartondobozok sorakoztak, tele szárított dohánylevéllel. A nő a feketepiaci áru eredetét nem tudta igazolni. A pénzügyőrök összesen 674,3 kilogramm szárított dohánylevelet foglaltak le. A nő ellen jövedéki törvénysértés és jövedékkel való visszaélés elősegítése bűncselekmény miatt indult eljárás, amiért az elkövető akár 70 millió forint bírságra is számíthat - áll a közleményben.