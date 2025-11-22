Friss hírek :: 2025. november 22. 15:53 ::

Mi Hazánk: meddig fogják csökkenteni Budapesten a rendőrség létszámát?

Budapesten a rendőrség létszáma az elmúlt 20 évben folyamatosan csökken. A fővárosban 2005-ben a kapitányságokon 90 százalékos volt a feltöltöttség. Ma, 2025-ben az állománytábla szerint már csak 72 százalékos a létszám. Ami ennél sokkal nagyobb baj, hogy ma 2025-ben, a 20 évvel ezelőtti létszámnak már csak a 65 százaléka teljesít szolgálatot. Ma már nem elég vonzó a rendőri hivatás - írja közleményében Balog Csaba, a Mi Hazánk fővárosi elnöke, országgyűlési képviselőjelöltje. Alább a folytatás.

Az is előfordul, hogy munkaidő után egy kerületi kapitányságot egyszerűen be kell zárni egy helyszínre vonulás alkalmával, annyira kevés a rendőr. A budapesti kerületek önkormányzatai kényszerűségből együttműködési megállapodást kötnek a helyi kapitányságokkal több 10, de előfordul, hogy 100 millió forintnál is nagyobb összegben. Önkormányzatok finanszíroznak kormányzati feladatokat? Csak így képes a főváros a jelenlegi leginkább elégtelen rendet fenntartani?

A közbiztonság ma Budapesten nem megfelelő. A Mi Hazánk nagyobb közbiztonságot követel a fővárosban, ehhez több rendőr kell, a több rendőrhöz pedig magasabb fizetés és nagyobb megbecsülés!