Nagyon családszerető és jóindulatú az ápolónőt halálra gázoló Renátó, de szegénynek az ital és a drog a gyengéje

Egy pillanat alatt tört ketté egy család élete karácsony előtt egy nappal. Mint arról a Bors beszámolt: december 23-án a köztiszteletben álló ápolónőt, J.-né G. Enikőt a kórház előtti járdán gázolta el egy 22 éves férfi. Az ügyészség szerint előtte egy babaváró bulin alaposan felöntött a garatra, majd be­drogo­zott. Renátó ezután elkísérte ismerőseit, akik egyik barátjukat látogatták meg a tarjáni kórházban, a férfit azonban az épület előtt hagyták, mivel olyannyira be volt állva, hogy attól féltek, be sem engedik. A sofőr kint hagyta vele a testvérét, akit a vezetőülésbe ültetett, a kocsikulcsot azonban az autóban hagyta. A testvér csupán egy pillanatra szállt ki, Renátó már át is pattant a vezetőülésbe, gázt adott, kacsázva indult a Füleki út felé, ahol Enikő a családjával sétált. A gázolás után Renátó futva menekült, egy buszmegállóban fogták el - írja a bulvárlap. A cikkben a szokásos panelekkel mosdatja egy barát a drogos cigányt. Az ilyenek már csak mindig jóravalók. Azt feltételezni sem merjük, hogy ebben a közegben a családszeretet mércéje a babaváró bulikon elfogyasztott drog mennyisége.





– Nem gondoltam volna Renátóról, hogy ilyet képes tenni. Jóindulatú fiú, aki inkább segíteni próbál másokon, minthogy elvegyen tőlük – mesélte a Borsnak a fiú egyik barátja. – Imádja a kishúgát, az édesanyját pedig amiben csak lehet, támogatja. Sajnos az ital a gyengéje, és hallottuk azt is, hogy droghoz is nyúlt. Ilyenkor sajnos elvesztette az eszét – ingatta a fejét szomorúan a férfi, aki szerint Renátó és édesanyja között nagyon szoros kapcsolat van, az anya szinte sokkot kapott, amikor megtudta, hogy mit tett a fia. Az asszony még gyertyát is gyújtott az elhunyt ápolónőért.



– Teljesen átérzi azt a fájdalmat, amit a fia az áldozata családjának okozott, de neki akkor is a fia marad. Renátó megérdemli a büntetést, amit ezért kap – szögezte le a férfi. – Teljesen átérzi azt a fájdalmat, amit a fia az áldozata családjának okozott, de neki akkor is a fia marad. Renátó megérdemli a büntetést, amit ezért kap – szögezte le a férfi.

Valószínűleg ő is pontosan tudja, hogy igazi büntetést Magyarországon nem osztanak ki a hozzá hasonló jóravaló, de ici-picit megbotló fiatalembereknek, így nem kell majd sokat várni a szabaduló buliig.

