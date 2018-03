Anyaország, Cigánybűnözés :: 2018. március 10. 08:30 ::

Gyurcsány cigánybűnözője is képviselőjelöltként röppenne ki a rácsok mögül

Újabb előzetes letartóztatásban lévő gyanúsított, a volt DK-s cigánybűnöző, Kőrös Gusztáv követné a szocialisták politikusának, Czeglédy Csabának a példáját, és úgy szabadulna a rácsok mögül, hogy jelöltette magát az országgyűlési választásokon. Kőröst a rokonság tegnap a börtön előtt várta, de a gyanúsított legkorábban hétfőn kerülhet szabadlábra - írja a Magyar Idők.



Kőrös Gusztáv solti cigány kisebbségi önkormányzati képviselő is volt - rövidesen mentelmi joga mögé bújva szabadulhat

Legkorábban hétfőn szabadulhat Kőrös Gusztáv, a Demokratikus Koalíció egykori tagja, aki összegyűjtötte a megfelelő számú, érvényes országgyűlési képviselőjelölti ajánlást a Bács-Kiskun megyei 3-as választókörzetben, így a határozat jogerőre emelkedése után megilleti a mentelmi jog és vele együtt a szabadság. Csakúgy, mint a szocialisták 6,3 milliárdos költségvetési csalással gyanúsított politikusának, Czeglédy Csabának az esetében.

A bajai videóhamisítási ügyben elhíresült Kőrös tegnap 16 óráig reménykedhetett abban, hogy szabadulhat az előzetes letartóztatásból. Ekkor vált volna jogerőssé a képviselőjelöltsége a Minden Szegényért Párt színeiben, ám egy magánszemély kevéssel a határidő előtt megfellebbezte a választási bizottság március 5-én a nyilvántartásba vételről hozott határozatát, így az nem emelkedett jogerőre. A hír hallatán a kaposvári büntetés-végrehajtási intézet előtt várakozó rokonok csalódottan távoztak.



A kiccsalád hiába ácsorogott a börtön előtt, a szabadulóbuli - most még - elmaradt (Fotós: Teknős Miklós)

A lap szerint a fellebbezésről várhatóan ma dönt a Nemzeti Választási Bizottság, azonban a grémium határozatával szemben is van jogorvoslati lehetőség, így az csak hétfőn válhat jogerőssé.

Kőrös Gusztávra és cigánybűnöző csapatára tavaly októberben csaptak le a terrorelhárítók. A volt DK-s politikus a társaival a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársának adta ki magát egy Kaposvár környéki településen. Nyolcvanmillió forint kenőpénz fejében, politikai kapcsolataikra hivatkozva azt ígérték egy vállalkozónak, hogy megnyerhet egy több száz milliós közbeszerzési pályázatot.

A csalók fekete kommandós ruhába öltöztek, és az igazira megtévesztésig hasonlító fegyverutánzatok voltak náluk, továbbá egy olyan autót is beszereztek, amilyet a TEK műveleti egységei is használnak, még kék villogót is felszereltek rá. Kőrös és csapata feltűnt Debrecenben és Józsefvárosban is.

A férfi a bajai videóbotrány kapcsán vált közismertté. A Hvg.hu-ra 2013. október 18-án került fel a hamisnak bizonyult felvétel a bajai időközi választással összefüggésben. A szereplők megrendezett helyzetet játszottak el a megismételt önkormányzati képviselő-választás után.

A videón egy közvetítő 200 ezer forintot ad át néhány helyi férfinak, illetve további pénzt és tűzifát ígér nekik, ha ők és családtagjaik is elmennek szavazni. A Fidesz lejáratását célzó felvétel tanúsága szerint a férfiak többször is rákérdeznek, a közvetítő pedig megerősíti, hogy a pénzt Kovács Csaba, a kormánypárt jelöltje, illetve Zsigó Róbert, Baja fideszes polgármestere, a párt szóvivője küldte - idézi fel a történteket a kormánypárti lap.

A Központi Nyomozó Főügyészség 2014 szeptemberében emelt vádat Kőrös Gusztáv ellen négyrendbeli, közvetett tettesként elkövetett hamis vád bűntette miatt. Az ügyben indult bírósági eljárás jelenleg is folyamatban van. Kőrös a történtek idején azt állította: az MSZP becsapta őt, hiszen egy oktatófilmet rendeltek tőle, amit nem a nyilvánosságnak szántak.

A botrány miatt Gavra Gábor, a Hvg.hu főszerkesztője lemondott, és az MSZP kommunikációs igazgatója, Déri Balázs szintén távozott a posztjáról.

