Az LMP kezd úgy viselkedni, mint egy politikai prostituált – fogalmazott, bírálva, hogy a párt az MSZP-vel és a DK-val is tárgyal, miközben a Jobbikkal is szeretne. Toroczkai László azt is valószínűsítette, hogy az LMP-től került ki az a hanganyag , amely szerint Farkas Gergely, a Jobbik képviselője anyagi ellenszolgáltatást kínál cserébe az LMP egyik jelöltjének visszalépéséért. Ez is azt mutatja, hogy az LMP valamiféle kettős játékot játszik – értékelt, hozzátéve: bízik benne, hogy jobbikos jelöltek semmiféle pénzt nem kínálnak visszalépéshez.