Anyaország :: 2018. március 19. 16:07 ::

"Komolytalan kérdéssel" próbált visszalépésre rábírni egy LMP-st a Jobbik jelöltje

Súlyosan leleplező hangfelvételről ír az Origó: a kormánypárti portál egy titokban rögzített beszélgetést mutat be, amivel Farkas Gergelyt, a Jobbik kiskunhalasi jelöltjét próbálják leleplezni.

A felvételen hallható, ahogy Farkas Midi Melániát, az LMP képviselőjelöltjét győzködi, lépjen vissza a javára, mert így nagyobb eséllyel győzhetne a kormánypárti jelölttel szemben.

Midi azzal hárítja a felvetést, hogy önerőből már legalább 600 ezer forintot költött a plakátolásra, a kampánnyal járó autós körutakra, és ha visszalép, akkor a március második felére várható jelölti támogatást sem kaphatja meg.

„Mert ha kifizetjük, akkor visszalépsz?” – kérdezte a felvétel szerint Farkas, amit az LMP-s jelölt kicsit erős ötletnek tartott.

A jobbikos jelölt tehát nem kenőpénzzel akarta eltávolítani riválisát, hanem kárkompenzációt ajánlott fel neki az elúszó, saját zsebből fizetett kampányköltség miatt. Utóbbi sem szerencsés megoldás, írja az esetet ismertető MNO, – és az sem egyértelmű, hogy ki intézné a fizetést –, de távol áll attól, ahogy az Origó és később a Faktor is tálalta az ügyet: „A jobbikos Farkas Gergely az LMP-s képviselőjelöltnek, Midi Melániának pénzt ajánl, hogy lépjen vissza a javára (…) Az ügyben felmerül a bűncselekmény gyanúja.”

Farkas Gergely Facebook-bejegyzésében reagált a történtekre. „Bár eddig is sejtettem, a ma ellenem megindult lejárató kampány egyértelműen bizonyítja, hogy nagyon szoros lehet az állás jómagam és (a fideszes) Bányai Gábor között a választókerületben. Ilyenkor szoktak ugyanis elindulni a negatív kampányok. De mi is történt? Találkoztam az LMP helyi jelöltjével, akivel úgy éreztem, hogy egy laza, jó hangulatú beszélgetést folytatunk, így aztán ez a légkör hatotta át az egész kommunikációt. Mivel közös a kormányváltás célja, ezért adta magát, hogy a visszalépések is szóba kerüljenek. Ha valaki végighallgatja a beszélgetést, egyértelmű lesz számára, hogy nem ajánlottam fel a visszalépésért pénzt, ezért a fideszes médiumok hazugságaival ellentétben a vesztegetés fel sem merül” – írja Farkas. Majd hozzáteszi, „Nem pénzért vetettem fel a visszalépést, hanem a közös politikai cél érdekében. A hangfelvételben hallható felvetés részemről elhangzott, de természetesen nem komoly szándékkal, ez jól érzékelhető abból, hogy nem kijelentésként, hanem egy hangsúlyból is érezhetően vicces felvetésként hangzott el”. A jobbikos jelölt elismeri, ettől függetlenül ez még ilyen formában is hiba volt részéről, ezért elnézést kér.

A Fidesz közleményében azt írta, feljelentést tesz a választás rendjének megsértése és korrupció gyanúja miatt. Az egész országban ez történik: a Jobbik Simicska pénzéből vásárol jelölteket. A választás nem üzleti tárgyalás - írták.

A Jobbik közleményben úgy reagált: „Amint a „milliárdos” Kósa Lajos, a volt kommunista besúgó Szita Károly és az állatokat helikopterről lövöldöző Semjén Zsolt lemondanak, Mészáros Lőrinc és Tiborcz István visszafizetik az ellopott közpénzt, amennyiben a Fidesz-KDNP kormány kiáll Magyarországért Brüsszelben, valamint befejezik a migránsok pénzért és titokban történő betelepítését, akkor fogunk elgondolkodni Gulyás Gergely felvetésén.”

A Jobbik szerint a választás rendjét „nem egy kötetlen beszélgetésen elhangzott komolytalan kérdés veszélyezteti”, hanem az a miniszterelnök, aki március 15-én mindenkit jogi eljárással fenyegetett meg, aki nem a Fideszre szavaz. Aki egy nemzetet így megfenyeget, azt április 8-án a választók fogják visszaléptetni - zárul a közlemény.