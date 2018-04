Brutálisan összeverték csütörtök éjjel Szanyó Miklós jobbikos óbudai önkormányzati képviselőt egy plakátrongáló banda tagjai. Két fogát kiverték, mentő vitte kórházba – tudta meg az Alfahír.

Szanyó sérüléseiről képet is feltöltött Fb-oldalára:

„A Fidesz már a fizikai erőszaktól sem riad vissza. Hiába őriztük a plakátjainkat, két fogam is bánta a mai éjszakát” – írta.

Az esetről Bencsik János jobbikos országgyűlési képviselőjelölt is beszámolt. Mint közösségi oldalán közzétette, csütörtök éjszaka a szokásos kerületi plakátjavítás (a jobbikosok maguk javítják a plakátjaikat, amiket a fideszesek tönkretesznek) után jobbikos aktivistákkal a főváros több pontján plakátfigyelő csapatokat állítottak fel, hogy megakadályozzák a Fidesz további primitív rongálásait.

Bencsik szerint elmúlt napokban volt alkalmuk kifigyelni, mikor és milyen útvonalakon közlekednek a „fideszes rongálók”, és nem sokkal éjfél után meg is érkeztek festékszórós alakulataik. Eszerint a Budaörsi úton és Óbudán is sikerült meglepniük egy 7, illetve 4 fős társaságot, de azok rájuk támadtak: „a fotón Szanyó Miklós óbudai önkormányzati képviselőnk látható, aki testével védte plakátjainkat, mire egy kivezényelt verőember két fogát kiütötte, majd elfutott”.

(MNO nyomán)

Frissítés: Abszurd: még a Fidesz tesz feljelentést

A Fidesz úgy gondolta, a legjobb védekezés a támadás. Az alábbi közleménnyel reagált a párt a jobbikos képviselő megverésére.

Novák: Ez a véleménynyilvánítás szabadsága Fidesz módra

Már az is példátlan maffiamódszer volt hazánkban, amit a Fidesz kiépített a Jobbik plakátjainak megrongálására (hiszen nem egyedi plakátrongálásokról van szó, hanem egységes, központilag irányított átragasztásokról és festékszórózásokról; ilyet eddig egy párt sem szervezett meg, pláne kormányon). De most már nemcsak az üzemszerűvé tett kormányoldali rongálásokat, hanem a fizikai bántalmazásokat is bevállalja a Fidesz? "Aktivistáink nem tettek mást, mint a véleménynyilvánítás szabadságát gyakorolták" - írja közleményében a Fidesz (!), mely az éj leple alatt "véleménynyilvánító" verőembereit védi. Milyen jó volna most a Magyar Gárda, ha már a rendőrség sem védi meg sem a tulajdont, sem a folyamatosan rongált plakátokat őrző jobbikosokat...