Novák Előd: "visszaléptem a Jobbik egysége és békéje érdekében"

A párt korábbi alelnöke keddi Facebook-bejegyzésében jelentette be visszalépését, róla és feleségéről terjesztett nemtelen vádakra hivatkozva, "az egység és a béke érdekében", megjegyezve ugyanakkor:



Alább olvasható a teljes bejegyzés:



Visszaléptem az alelnökjelöltségtől, miután ismét habonyi módszereket folytatva kampányolnak ellenünk a Jobbikon belüli riválisok, és nem szeretném, ha ezek a hazug vádak gyengítenék a Toroczkai-Dúró vezetőpáros megválasztását, amit az egyedüli lehetőségnek tartok a Jobbik egységének megőrzésére, hitelességének visszaszerzésére és a párt megerősödésére. Az ő győzelmük fontosabb az én megválasztásomnál.

2010-ben a Fidesz, főleg az álláshalmozó Kósa Lajos támadott minket azzal, hogy házaspárként mindketten képviselők lettünk Dórival (Lázár János egyszer egy ezt kizáró törvénymódosítást is felvetett velünk szemben), most ezt a lejárt lemezt vették elő suttogó propagandával a párton belül azok, akik minden változást meg akarnak akadályozni a Jobbik életében. Bár a rendszerváltás óta mindig volt férj-feleség tagja az Országgyűlésnek (akár egyszerre öt pár is), Orbán Viktor felesége is volt a Fidesz egyéni és listás képviselőjelöltje, az előző ciklusban is voltak testvérek a parlamentben, és ennyi erővel a szeretők, apa-fia és más kapcsolatok is kizárhatók lennének… Vagy ha elválnánk, akkor már nem lenne baj, hogy egy testületben vagyunk? Ne reménykedjenek ebben a mostani, jobbikos támadóink, 10 évnyi házasságunk is csak azt bizonyítja, hogy képesek vagyunk az együttműködésre. Erre a képességre volna szükség a Jobbik vezetésében is, hogy ne kizárások-vétók-kilépések határozzák meg a párt életét. Ezt az együttműködési, csapatjátékosi készségemet fejlesztettem a Honvédségben, illetve az empatikus kompromisszumkészség, ami jellemzően a nők erénye, Dórié is. Női kvóta, párkapcsolati tilalmak és hasonló logikátlan szabályok helyett inkább csak az alkalmasságot kellene nézni!

A pártközpont telefonos „tájékoztatásaival” ellentétben Dóri nem az én „emberem”, nem én irányítom őt, hanem autonóm lényként a maga útját járja. Vannak dolgok, amiket másképpen lát, mint én. Toroczkai Lászlóval is inkább kiegészítik egymást. Aki már dolgozott Dórival, az tudja, hogy milyen innovatív, mennyi saját ötlete van. Nem ő a báb…

Bár nemtelennek tartom ezeket a rólunk terjesztett vádakat, hivatalosan is visszaléptem a Jobbik egysége és békéje érdekében. De ugyanezért kéne azoknak is legalább hátrébb lépniük, akik az elmúlt években irányították a pártot, s akik lényegében ugyanezt folytatnák, még ha a kongresszuson a küldötteket nekik tetsző szöveggel ámítják is, közhelyes reformígéretekkel. De a mostani pártvezetés már megmutathatta stratégiáját, ami a törzstáborunk jelentős részének elvesztésével járt.

Köszönöm a személyemet jelölő, eddig megszavazott alapszervezeti ajánlásokat, annak fontos üzenetértéke is lehet az útkereső kongresszusunk számára, de a jelölési időszak hátralévő részére azt javaslom, hogy másokat szavazzanak meg. Ezt tanácsolom saját alapszervezetemnek is, mely engem a két héttel ezelőtti kongresszusra küldötté választott, s most még nem tartotta meg jelölő taggyűlését.

A következő években egyszerű Jobbik-tagként szeretném segíteni közösségünk munkáját, illetve egyetemi tanulmányaim folytatása mellett főállású apaként és tartalékos honvédként szolgálom tovább hazánkat.