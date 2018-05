Anyaország, Videók :: 2018. május 15. 13:53 ::

Jobbikon belüli platform megalapítását vetette fel Toroczkai az Echo TV-ben

Cáfolta az Echo TV Napi aktuális című műsorának hétfői adásában Toroczkai László, hogy csalás történt volna szombaton a Jobbik tisztújító kongresszusán, ahol a küldöttek pártelnökké választották Sneider Tamást. Ásotthalom polgármestere ugyanakkor állítja, nem voltak egyenlők a feltételek. A politikus arról is beszélt, hogy új párt alapítását nem, de a Jobbikon belüli platform létrehozását tervezi - olvasható az Echo TV oldalán.

Toroczkai László felhívta rá a figyelmet, hogy a párton belüli ellenfelei folyamatosan „turnéznak” a balliberális médiumokban, s az elnökválasztási kampányban komoly lejárató hadjárattal kellett szembesülnie.

A politikus egyetértett azzal a felvetéssel, hogy „úgy tűnik, tilosban jár”, hiszen nem a balliberális média, hanem az Echo TV stúdiójába ült be. Korábban számos jobbikos politikus – köztük Vona Gábor is – többször is leszögezte, hogy nem nyilatkozik a televíziónak.

"Örülnék neki, ha kialakulna egy olyan helyzet, hogy politikusok elmehetnek különböző televíziókba anélkül, hogy rögtön valamilyen stigmát vagy bélyeget ragasszanak rá" – tette hozzá.

Toroczkai László megerősítette, hogy azt a sajtóhírt, hogy a tervek szerint a jövőben a Jobbikon belül jobban oda fognak figyelni arra, melyik párttag hogyan használja a Facebook közösségi oldalt. Úgy véli, ami a kongresszuson ezzel kapcsolatban elhangzott, az kifejezetten személyének szólt.

"Ehhez képest az elmúlt két esztendőben elképesztően fegyelmezett katona voltam és tartottam a sort, annak ellenére, hogy ezért nagyon sok pofont kaptam" – hívta fel rá a figyelmet az ásotthalmi polgármester.

Az alapszabály megvalósult módosítását Toroczkai László példátlannak nevezte, mondván, nincs még egy olyan párt Európában, ahol a pártelnökjelöltnek párt kell hoznia magával. Hozzátette: Dúró Dóra volt az egyetlen a frakcióban, aki merte nyilvánosan vállalni, hogy őt támogatja.

Arra a kérdésre, hogy akar-e új pártot alapítani, Toroczkai László kijelentette: a Jobbikon belüli platformalapításnak látja a legnagyobb valószínűségét. Meglátása szerint, ha most szakítana pártjával, a tagság többsége követné őt, de ezt nem tervezi jelenleg.

A teljes beszélgetés: