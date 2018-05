Anyaország :: 2018. május 28. 10:56 ::

Hosszú Katinkáék is megtapasztalták, hogyan működik a Habony-sajtó

A Lokálban megjelent egy írás, amelyben állításuk szerint Hosszú Katinka édesapja nyilatkozik a lányáról. Ezúton szeretnénk megerősíteni, hogy Hosszú István NEM NYILATKOZOTT a Lokálnak. A lap olyan mondatokat és információkat közölt Hosszú István nyilatkozataként, amelyek egyáltalán nem fedik a valóságot, és személyiségi jogot sértenek.

Ezt a közleményt adta ki az Index szerint hétfőn reggel Hosszú Katinka menedzsmentje az Iron Corporationön keresztül a hétfőn a Lokálban megjelent, közleményük szerint hamis nyilatkozatra, amiben Habony szennylapja szerint Hosszú Katinka apja, Hosszú István az úszó és férje-edzője magánéletéről beszélt.

Az utóbbi napokban a legnagyobb nyilvánosság előtt zajlik Hosszú Katinka és Shane Tusup szakítása, válása, a fontosabb részletek itt olvashatók: Hosszú Katinka szakított Tusuppal, aki házasságtöréssel vádolja őt, és letörölte a Facebook-oldalát

Alább pedig Habonyék cikke, az újabb sajtótörténeti mélypont szerencsétlen hazánkban:

Hosszú Katinka apja: Gyerekes butaság, amit Shane csinál

Gyerekes butaságnak tartja Hosszú Katinka édesapja, hogy Shane Tusup kiteregeti a magánéleti szennyest. István szerint miután tönkrement a pár kapcsolata, Katinka megkapta azt a gyengédséget Dudás Dani úszótól, amit Tusuptól egyáltalán nem.

Elszabadult a pokol! Hosszú Katinka férje, Shane Tusup azzal vádolja a háromszoros olimpiai bajnok úszónőt, hogy kétszer is megcsalta Dudás Dániel úszóval, és valójában az elmúlt tíz évük alatt nem is szerette őt. A Lokál megkereste Hosszú Istvánt, Katinka édesapját, aki szeretne segíteni a lányának, hogy túljusson ezen a lelkileg is nehéz időszakon.

– Gyerekes butaság, amit Shane csinál. Szerintem nem ez a megoldás, ráadásul nem egészen a tényeket írta le. Az, hogy Katinka jóba lett Dudás Danival, az csak következménye annak, hogy ők szakítottak. Dani igazán férfiként viselkedett és nőként tekintett Katinkára, ami Shane-ről nem mondható el. Ugyanakkor Shane-től nem lehetett sokkal jobbra számítani, nem hazudtolta meg önmagát. Azt viszont nem szeretném eltagadni, hogy rengeteget segített Katinkának, nagyon motiválta is. Tudom, hogy Katka nagyon sokat vívódott, szerette volna megmenteni a kapcsolatát. Azt gondolom, ha valami nem megy, akkor egyszerűen nem megy. Nincs mit tenni. Ez egy nagyon nehéz helyzet, nagyon okosat sem lehet mondani. De az biztos, hogy támogatom a lányomat a döntésében és szeretnék lelkileg is segíteni, hogy túljusson ezen az időszakon. Most arra van szüksége, hogy támogassuk, hogy a lehető legtöbbet tudja kihozni magából, ugyanis júniusban újra versenyezni fog. A lányom nagyon erős nő, ezen is túl fog jutni – mondta a Lokálnak István.



Katinka és édesapja

Ahogy arról korábban írtunk, Katinka a Facebookon osztotta meg, hogy Shane-nel nem sikerült rendezni a magánéleti problémáikat, így a továbbiakban nem az ő vezetésével készül a versenyekre. Később eltűnt Katinka Facebook-oldala, az úszónő pedig az Instagramra azt írta, hogy nem ő törölte, de ketten kezelték az oldalt Shane-nel. Tusup állításaira viszont nem reagált, pedig az edző nem kímélte. Azt írta, hogy a Katinka által említett „személyes okok” valójában a megcsalást takarják.

„Katinka bevallotta, hogy lerombolta a házasságunk szentségét és kilépett belőle azzal, hogy lefeküdt az edzőpartnerével, Dudás Dániellel” – írta Tusup, aki azt is megosztotta, hogy Katinka húsvétkor vallotta be neki a megcsalást, ő azonban próbált megbocsátani neki, de azzal szembesült, hogy Katinka nem tett tényleges erőfeszítéseket azért, hogy helyrehozzák a kapcsolatukat. Shane szerint Katinka másodszor is hűtlen volt, és onnan már nem volt visszaút. Shane levele végén már azt is megkérdőjelezte, hogy Katinka tényleg szerette-e őt valaha az együtt töltött tíz év alatt.

„Azt hiszem, sosem engem szeretett, csak azt, hogy neki szenteltem az életemet” – tette hozzá. A lapok 2017 végén írtak először arról, hogy válságba került Hosszú Katinka és Shane Tusup házassága. Állítólag akkor már a karácsonyt is külön töltötték, és Katinka a jegygyűrűjét sem hordta tovább.

Shane azonban láthatóan nem adta fel, érzelmes üzeneteket posztolt a közösségi oldalára, és egy-egy kiírásból úgy tűnt, mintha Katinkának üzenne. Januárban külön mentek el az Év sportolója-gálára. Tusup lett az év edzője, és mindenki legnagyobb meglepetésére magyarul mondott beszédet. Olyan volt, mintha egy amerikai filmben lennénk, ahol a főszereplő rájött, hogy hibát követett el és a nyilvánosság előtt kér bocsánatot.

„Hibáztam. Sokakat megbántottam viselkedésemmel, tőlük is elnézést kérek (…) Köszönöm neked (Katka), hogy akkor is bíztál bennem, amikor még senki más. Mindig azért dolgoztam, hogy rászolgáljak a bizalmadra” – mondta akkor Shane. Úgy tudjuk, Katinka jelenleg Los Angelesben van Dudás Dániel úszóval.

Ő rabolta el Katinka szívét

Dudás Dániel 24 éves úszó, 2013-ban ő nyerte Kaposvár első országos bajnoki címét a rövidpályás országos bajnokságon. Dudás az elmúlt években többször is kijutott úszó Eb-re, de egyszer sem ért el kimagasló teljesítményt. A fiatal úszó rendszeresen edzett közösen Katinkával és férjével, annak idején azt mondta, szeretne minél többet tanulni a többszörös úszóbajnoktól. „Nem csak egyszeri alkalomról van szó, lesz folytatása is a dolognak. Sokat szeretnék tanulni Katinkától, amire minden esélyem megvan, hiszen a világ egyik legsikeresebb úszójáról beszélünk” – nyilatkozta akkoriban Dudás.

Düh és harag vezérli Shane-t?

Makai Gábor szakpszichológus úgy gondolja, ilyen esetben a sértett fél nem tud túljutni a veszteségen és ösztönösen bántja a társát. – Ha valaki nem tud túljutni a veszteségen, akkor sok esetben ösztönösen kezdi bántani a másikat és a sérelmeket felhozni akár nyilvánosan is. Aki sértve érzi magát, az a visszaütés technikáját alkalmazva próbálja helyrebillenteni a saját megtépázott önértékelését. Ilyenkor egyértelműen a düh és a harag vezérli az embert.