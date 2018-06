Anyaország :: 2018. június 1. 14:12 ::

Orvosok a Budaházy Edda-videó ballib mocskolása kapcsán: "a paraziták csoportjába tartoznak a szellemi kútmérgezők is"

Magyar orvosok közleménye a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom „Rád is szükség van” című kampányvideója kapcsán:

Az elmúlt héten napvilágra került a Hozz világra még egy magyart mozgalom „Rád is szükség van” című videója. Bizonyos jól behatárolható körök és hálózatok, úgy mint balliberális média, emberjogi álcivil szervezetek és csekély számú megtévesztett civil, jól felépített támadást intéztek a videó és annak készítője ellen. A dimenziókat jól mutatja, hogy még határon túli médiák is közöltek lejárató cikkeket a témában. A dolgok természetéből adódóan sokaknak úgy tűnik, hogy a többség álláspontját képviseli ez a számszerűen is elenyésző, de annál hangosabb törpe kisebbség.

Amennyiben nekik a legcsekélyebb mértékben is helyes lenne az álláspontjuk, akkor az a paradox helyzet állna elő, hogy nem nézhették volna meg a videót, mert meg sem születtek volna. Ha ezt az álláspontot a továbbiakban is képviselik, akkor nem lesznek gyermekeik és unokáik, akik az élet sorskérdéseiről vitatkozhatnak majd, és így tovább.

A videóban tényállítások hangzanak el. Ha nem születik elég gyermek, kannibálok és normál étrendű betolakodók özönlenek be az országba, kihal a nemzet, és így tovább. Ennek mindenki elszenvedője lesz. Elkerülhető, hogy így legyen. A lehető legtermészetesebb és legboldogabb módon. Döntés kérdése, hogy a cselekvést vagy a nem cselekvést választja valaki. A videó a helyes döntéshez kíván segítséget nyújtani. Véleményünk szerint a demográfiai helyzet tragikus volta miatt az ügy szempontjából rendkívül fontos a kampányvideó és a Hozz világra még egy magyart mozgalom célja, amit orvosként is csak támogatni tudunk.

A vírusok, baktériumok, férgek és egyéb paraziták létrendi szerepe a gyengék elpusztítása és ezáltal a megmaradt populáció megerősítése. Így van ez a legalacsonyabb rendű létesüléstől a legmagasabb rendű emberi organizációig, a közösségig. A gyengék elpusztulnak, az erősek továbbviszik az életet.

Az egyéb paraziták csoportjába nem csak a látszólag egyszerűbb organizációval bíró élőlények tartoznak, hanem a szellemi kútmérgezők is. Természetesen esetükben ez nem predesztináció, hanem egyéni döntésük következménye. Elméleti síkon bármikor, egyes állítások szerint még közvetlenül a halál előtt is felvehetik a helyes irányt.

A helyes irány felvételéhez, a gyógyuláshoz sokszor segítség kell. Ez orvosi feladat. Első lépésként azoknak, akik szeretnének egészségesekké válni, azt kell megtenni, hogy ne lavírozzák magukat újabb paradoxonokba azáltal, hogy a fentebb leírtakat támadják. A többit bízzák orvosukra.

Tehát: Kéretik csendben maradni! Hangoskodással vagy egyéb módokon ne zavarják a rendelést.

Dr. Jancsó Gábor, Dr. Olajos Attila, Dr. Sávay Sándor

(Forrás: Mandiner)