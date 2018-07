Anyaország, Antimagyarizmus :: 2018. július 7. 17:13 ::

Lassan a végéhez ér a nagyon "kirekesztett" aberráltak farrázó menete

A tömeg indulásra készen besorakozott az első zenekamion után, amiből üvölt a techno. A sor eleje a Bajza utca és Városligeti fasor kereszteződésénél áll - írta pár perccel délután három után az Index, amely portál a fajtársi HVG-hez hasonlóan élőben számol be az eseményekről. Cikkünk folyamatosan frissül.



A menet indulásáról korábban azt írták, hogy délután fél négy körül várható, mert a gyülekezőhely kiürítése csúszott.

Radikális jobboldali szervezetek készülnek a Pride-vonulás ellen tüntetni. Olyanok csatlakoztak a szerveződéshez, mint a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Betyársereg, a Gárdamotorosok, vagy a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom. Ők a Hősök terére hirdettek meg gyülekezőt - írja a HVG.

Újra lesznek kordonok, de csak néhány különítik el az aberráltakat és pártolóikat a normálisoktól.



Addig is erősebb gyomrú olvasóinknak a buzibarát lapok fotóival csinálunk kedvet:



A Momentum majdnem a Jobbik koalíciós partnere lett, csak egy kétharmadon múlott



A rendőrség kerékpáros véderővel védi a vonulókat

A kétfarkúak a menet megindulása előtt illegették magukat a kormány propagandalapjának székháza előtt:

Legalább öt helyen várják ellentüntetők a menetet

Legalább öt helyen van a menet mellett ellentüntetés, az egyik a Kodály Köröndnél, ahol Budaházy és barátai várják, hogy elvonuljon ott a menet. Az ellentüntetés egyik szervezője elmondta, hogy azért terveztek öt-hat kisebb demonstrációt sorban különböző helyszíneken, mert ha már nem tudták elérni, hogy a pride-osok kordonok között vonuljanak, ezeken a csomópontokon legalább a rendőrök kénytelenek voltak kordonokat húzni.

A szervező egy rövid előadásban azt is megosztotta, hogy kik vannak itt: szerinte mindenki tudja, hogy a kereszténység helyett modern kori rabszolgaságot akarnak építeni, és ezért mindent megtesznek, a normális családok ellen harcolnak. "Buzik mindig is voltak, az ókortól a napjainkig, ami súlyos pszichiátriai betegség, régen is úgy kezelték. Ezek segítségre szoruló beteg emberek."

Szerintük azért vannak itt az újságírók, hogy bemutassák, hogy ez milyen náci tüntetés lesz ez, „de nem lesz ez”, ezért arra kérte a motorosokat, hogy ha ideér a menet, csak bőgessék a motorokat.

Ha a Kodálynál elvonul a menet, a motorosok is mennek tovább a következő helyszínre, az Oktogonhoz - írja lesajnáló villámtudósításában az Index.

Most már tényleg mindjárt elindulnak tiltakozni a "kirekesztettségük" ellen

"Szevasztok leszbikusok, sziasztok melegek, helló biszexuálisok, transzok, queerek, pánszexuálisok, aszexuálisok és első pride-osok. Azért vagyunk itt, hogy tiltakozzunk a kirekesztettségünk ellen. Azért vagyunk itt, hogy lássanak minket az emberek."

Elindult a menet

Elindult, és az Andássy útra ért a menet, az ellentüntetők hangját elnyomja a menet üdvrivalgása - örvendezik az Index is.

Normalitáspártiakkal találkoztak a vonulók



Az Oktogonnál is védték a rendőrök a "kirekesztetteket"

Index: egy néni az ablakból locsolta me az ellentüntetőket

Kunhalmi, Lendvai és Gurmai még itt is csak rontani tudja a színvonalat

