Körlevélben magyarázkodik Sneider Tamás, miután egyedüli ellenzéki pártként egységesen megszavazták a képviselők fizetésemelését. A Jobbik elnöke elárulta, hogy a Jobbik-frakció alkalmazásában több száz ember áll, s ha a frakció több százmilliós költségvetését is nem emelik ismét, akkor szerinte a helyzet "teljesen ellehetetlenítette volna a Jobbik-frakció működését". A hazudozásba bekapcsolódó pártelnök körlevelét alább teljes terjedelmében közöljük.

Legcinikusabb része szerint "Országgyűlési képviselőink a megnövekedett fizetésekből még többet fognak adakozni", ami pusztán annyit jelent, hogy az Alapszabály szerint kötelezően befizetendő 10% forintra kiszámolt összege is nőni fog, ha legalább 200 ezerrel nő a fizetésük, de a milliós alapfizetésnek pl. Sneider az Országyűlés alelnökeként pont a dupláját kapja, így értendő, hogy "még többet fognak adakozni", sőt ugyanígy írhatnák azt is, hogy "még többet fognak adózni". Az is üres lózung, hogy "a párt anyagi helyzetének rendezéséből is komoly részt fognak vállalni", hiszen információink szerint pusztán ezeknek a 10%-os, kötelező befizetéseknek az átcsoportosításáról van szó.