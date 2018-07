Anyaország :: 2018. július 12. 21:04 ::

Sokkal több pénzt kapnak jövőre a pártalapítványok, a Jobbiké például 274 helyett 702 milliót

A parlament Költségvetési Bizottsága összegző módosító javaslatot nyújtott be a 2019-es költségvetéshez. A DK-s Varju László által vezetett, de fideszes többségű bizottság módosítójának egyik érdekessége, hogy jövőre jelentősen több állami támogatást kapnának a pártalapítványok, mint eddig - írja az Index.



Balognak kellett a másfél milliárd (fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

Összehasonlításképpen, az előző ciklusban 500 és 600 millió forint között kapott egy évben a Fidesz alapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért, ez a mostani módosító értelmében több mint a duplájára emelkedik. A tervezett 573 millió helyett jövőre 1,46 milliárd forintot fog kapni a Balog Zoltán által vezetett szervezet.

A bizottság módosítójával mindenki más is jól jár, az MSZP alapítványa 140 helyett 359 milliót, a Jobbik alapítványa 274 helyett 702 milliót fog kapni. A többi pártalapítványnak is hasonló mértékben emelkedik az állami támogatása, a teljes lista itt böngészhető a 6. oldalon.

A módosító javaslat hivatalosan így indokolja a támogatásnövekedést: "A politikai kultúra erősítésének, a közéleti szerepvállaláshoz szükséges képzésnek kíván jelentősebb forrást biztosítani az előterjesztő. Forrást kíván biztosítani a pártalapítványok külföldi megjelenésére".

Az Index úgy tudja, hogy a módosítás mögött a Fidesz áll, egész pontosan Balog Zoltán, aki jelezte is a pártalapítványok felé, hogy tervei megvalósításához több forrásra van szüksége, mint eddig. Balog már nem miniszter, a jövőben elsősorban a Fidesz alapítványát vezeti Orbán Viktor kérésének megfelelően. S hogy mi is a feladata?

"Arra az alapítványi munkára kért fel, mely a mi kormányzatunk szellemi, jogi hátterét alapozza meg abban a küzdelemben, melyet Európában folytatunk" - nyilatkozta Balog az Origónak, amikor kiderült, hogy nem folytatja a kormányban.

Balog annyit kért az ellenzéki alapítványoktól, hogy ha nem is támogatják nyíltan, legalább ne támadják ezt a módosítót. Állítólag elhangzott az is, hogy a Fidesz mindenféle állami cégeken keresztül is növelhetné alapítványának bevételeit, de inkább tisztán, legálisan akarják csinálni.