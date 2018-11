Anyaország :: 2018. november 22. 08:35 ::

Csak jövőre születhet ítélet Győrkös István ügyében

Csak jövőre hirdethet elsőfokú ítéletet a Szombathelyi Törvényszék a rendőrgyilkossággal vádolt id. Győrkös István perében: a bírói tanács a szokásosnál is részletesebb bizonyítást folytat le, ami időigényes, emellett az eljárás elhúzódásához az is hozzájárul, hogy a védelem számos felvetéssel, indítvánnyal élt a per során – írja csütörtöki számában a Magyar Idők.

Varga Roland bíró december 12-13-ra tűzte ki a bizonyítási eljárás lefolytatását, amikor várhatóan ismét szakértőket hallgatnak meg. Az év végéig hátralévő idő már nem elég arra, hogy sor kerülhessen a perbeszédekre, illetve a vádlottnak az utolsó szó jogán tett nyilatkozatára, így az elsőfokú ítélet kihirdetése csak a következő esztendőben várható.

A legutóbbi tárgyalási napon az igazságügyi, orvos, illetve fegyverszakértő ismertette szakvéleményét. Álláspontjuk szerint a tárgyi bizonyítékok alapján kimondható, hogy id. Győrkös István illegálisan tartott Kalasnyikov gépkarabélyából kilőtt lövedék ölte meg a 46 éves Pálvölgyi Péter rendőr őrnagyot 2016. október 26-án. Ugyanakkor a védelem és a vádlott már az eljárás kezdete óta vitatja a lövedék eredetét. Szerintük a főtisztet a kollégái maroklőfegyvereinek egyikéből származó lövedék ölte meg, azaz úgynevezett baráti tűz okozta a halálát.

A perben először tett vallomást a vádlott, aki a nyomozati vallomásával megegyezően azt állította: meglőtték a rendőrök, ő magatehetetlenül zuhant a földre, ekkor dördültek el a gépkarabélyából a lövések.

A vádirat szerint Győrkös bőnyi ingatlanában a Készenléti Rendőrség hatósági engedély nélkül tartott lőfegyverek gyanúja miatt tartott házkutatást a gyilkosság napján. A férfi nem akarta beengedni őket a házba, hanem a kapuból visszasietett az épületbe, ahol elővette Kalasnyikov gépkarabélyát, amit csőre töltött és kibiztosított. Az utánasiető Pálvölgyi Péterre három lövésből álló rövid sorozatot adott le.

A Győrköst elfogó kommandósok a Kalasnyikov mellett egy pisztolyt is találtak a vádlottnál.

(MTI nyomán)