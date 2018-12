Anyaország :: 2018. december 14. 14:56 ::

A jobbikosokban is ég a vágy Sneider szerint - egyébként még mindig Vona a párt elnöke

A Jobbik ezres számban várja vidékről a fővárosba a tagjait és szimpatizánsait, de a logisztikában a pártelnök szerint nem tudnak segíteni. Sneider Tamás ma szakszervezeti vezetőkkel tárgyal, hogy álljanak már élére a tiltakozásoknak, ahogy "egy a dolgozókat érintő törvény elleni fellépésnél normálisan illene".

A Jobbiknak nincs pénze buszokra, mint a Fidesznek, hogy szervezetten hozza a fővárosi a tüntetésre a tagjait és szimpatizánsait, de a jobbikosokban maguktól is ég a vágy, hogy részt vegyenek a tiltakozásokon – mondta a hvg.hu-nak péntek délelőtt az ellenzéki párt állítólagos elnöke.



Jászolborogató hevület ég az EU-zászlósokban (kép: az állítólagos Jobbik-elnök Fb-oldala)

Sneider Tamást csütörtök éjjel a Kossuth téren azt mondta a hvg.hu tudósítójának: még ott a helyszínen válságstábot tartanak és mozgósítják a vidéki szervezeteiket. Egy későbbi élő bejelentkezésében azt is mondta, hogy ha a kormány nem tanul a tiltakozásokból, jobbikosok fognak vidékről a fővárosba jönni, hogy „megvédjék a budapestieket”.

A mozgósítás a pártelnök (?) pénteki szavai szerint "csak" annyit tesz, hogy a Jobbik tagságának részvételre felhívó leveleket küldtek szét, a 750 helyi szervezet vezetői pedig saját településükön toboroznak, és természetesen a párt Facebook-oldalán is közzéteszik a felhívást.

A fentiek alapján a Jobbik vezetése ezres számban várja a következő napok demonstrációira a tagokat és szimpatizánsokat, akik bérbuszok híján autókkal és tömegközlekedéssel jönnek majd a fővárosba.

A Jobbik állítólagos elnöke arról is beszélt: péntek kora délután szakszervezeti vezetőkkel tárgyal majd, hogy álljanak az élére a tiltakozásoknak, egy a dolgozókat érintő törvény elleni tiltakozásánál szerinte ugyanis ez lenne a normális, a pártoknak csak másodlagos szerepe kellene, hogy legyen a szervezésben.

Máig Vona Gábor a Jobbik elnöke

Csak nem sikerült több mint fél év alatt hivatalossá tenni Sneider Tamás Jobbik-elnöki tisztségét, a Fővárosi Törvényszék online felületén még mindig Vona Gábor tölti be a vezetői posztot. Május óta a hatóság több ízben kért hiánypótlást a párt részéről, legutóbb október végén. Hogy mi lehet továbbra is az akadálya annak, hogy ­Sneider a Jobbik hivatalos bírósági nyilvántartása szerint is elnök lehessen, az egyelőre rejtély.

Hét hónap elteltével még mindig nem sikerült a Jobbik jogászainak bejegyeztetni Sneider Tamást a párt új elnökének. A Fővárosi Törvényszék internetes nyilvántartása szerint ugyanis továbbra is Vona Gábor tölti be a Jobbik vezetői posztját, noha a volt pártelnök az április 8-i választás estéjén lemondott, Sneidert pedig május ­12-én választották meg a Jobbik tisztújító kongresszusán.

A Kuruc.info írt először még október elején arról, hogy nem Sneider Tamás a Jobbik hivatalosan bejegyzett elnöke (a kormánykényeztető Magyar Idők magának tulajdonítja ezt, de cikkünk megjelenése után kapcsoltak, tehát ebben [is] hazudnak - a szerk.). Akkor Szabó Gábor pártigazgató a kormánypárti lap kérdésére válaszolva kifejtette: a tisztújító kongresszus dokumentumait május 28-án nyújtották be a Fővárosi Törvényszéknek, amely egy hónappal később hiánypótlásra kérte fel a pártot „a nyári bírósági szünet figyelembevételével”; ezt a Jobbik még augusztusban teljesítette.

A Fővárosi Törvényszék azonban még egy hónapja is arról tájékoztatta a Magyar Időket, hogy a Jobbik képviselő-változtatásra irányuló kérelmével kapcsolatban októberben újabb hiánypótlásra hívta fel a szervezetet, ami október 31-én érkezett meg, így végül a november 8-i végzésével a kérelemnek helyt adva módosította a szervezet képviseletére vonatkozó részt a nyilvántartásban. – A végzés nem jogerős – írta a lap megkeresésére a hivatal.

Tekintettel arra, hogy azóta újabb hónap telt el, ismét a törvényszék tájékoztatását kérték, mi az oka annak, hogy továbbra sem változott a Jobbik elnökének személye a nyilvántartásban, a hivatal azonban lapzártáig nem válaszolt.

A Jobbik májusi tisztújításán bekövetkezett személycserék bejegyeztetési kérelmét egyébként Sneider Tamás felesége, Szabó Edit Édua azzal a dokumentummal adta be, amelyben Vona Gábor április végén meghatalmazta a Jobbik alapszabályában bekövetkezett módosítások bírósági bejegyzésének teljes körű eljárására.

(Kuruc.info - HVG - MI nyomán)

Kapcsolódó: