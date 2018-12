Anyaország :: 2018. december 14. 18:44 ::

Ma is a Kossuth térre ment a hitközség, de már a városban túlóráznak a demokraták

Menjünk a Kossuth térre! címmel szerveződik demonstráció pénteken 17 órai kezdettel a Parlament elé a "rabszolgatörvény" áterőltetése óta harmadszor. Az eseményen – derül ki a Facebook-oldaláról – több ellenzéki politikus is felszólal - reménykedett a fajtársi HVG. Az összellenzéki összeborulás (kivéve Mi Hazánk) után a demokraták a Margit híd elfoglalását szavazták meg. Cikkünk frissül.



Az MSZP-t Kunhalmi Ágnes, a Párbeszédet Tordai Bence, a DK-t Vadai Ágnes, a Momentumot Donáth Anna, az LMP-t Schmuck Erzsébet képviseli. Beszélni fog Hercegh Mária, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nőtagozatának vezetője is.

A Jobbik elnöke, Sneider Tamás még csütörtök éjjel a Kossuth téren azt közölte a hvg.hu-val, hogy ők is mozgósításba fognak , több ezer embert várnak vidékről a fővárosba.

A SzektATV élő közvetítése:

A Zsindex élő közvetítése:

A szerdai és a csütörtöki demonstrációkon a rendőrség közlése szerint 51 embert állítottak elő, közülük 22 embert vettek őrizetbe. Az előállítások mellett majdnem 300 embert igazoltattak, 201 ember ellen közlekedési szabálysértési feljelentést tettek.

Kunhalmi: Nem szabad abbahagyni a harcot

Nem bízhatnak már a köztársasági elnökben a magyarok - mondta Kunhalmi Ágnes, aki szerint most Németh Szilárdnak is arcára fagyott a mosoly.

Arról beszélt, hogy most végre összefogás van, jobb- és baloldali munkások mondják egyszerre, hogy nem, mert nem ezért volt a rendszerváltás, mert ha hagyják azt, amit a kormány akar, akkor a rendszerváltás is csak egy elvetélt kísérlet volt a nyugathoz felzárkózásra.

Ha korábban az elődeink feladták volna a harcaikat, akkor nem lenne 8 órás munkaidő, a nőknek nem lenne szavazati joga - sorolja.

Azt mondja, először egységesnek kell maradni, a következő lépést pedig az EP-választások jelentik.

A füstös momentumos jogtalanságról beszélt

Donáth Anna, akit csütörtök este letartóztattak a rendőrök, azt mondta, nem az a lényeg, hogy pont őt vitték be, mert nem őt egyedül vitték el, de szerinte ez jogtalanul történt.

"Amikor engem letepertek, nem a Momentum alelnökét vitték be, hanem egy tüntető lányt, aki háttal állt a sorfalnak" - mondta, ezért szerinte jogtalanul vitték be őt is és másokat is, akik békésen jelezték az elégedetlenségüket, kiabáltak és tüntettek csak. "Nem illegális cselekményt csináltam, hanem figyelemfelkeltő eszközzel éltem" - tette hozzá.

Azt mondta, a rendőröktől tegnap megtudta, hogy ők már 600 órát túlóráztak az idén, és az ország minden részéről rendelték őket fel Budapestre a tüntetésekre.

Vasárnap délután 3-ra hívja a tüntetőket a Hősök terére.

Bundás Andi katonai diktatúrát vizionált

"Kedves ellenzéki vandálok, Soros-kitartottak, liberális anarchisták" - szólította meg az összegyűlteket a neojobbikos Varga-Damm Andrea, aki szerint azok hívják így a tüntetőket, akik nem is dolgoztak életükben, csak politikusok.

Arról beszélt, hogy egy színpadon áll az összes párt képviselője, de szerinte az ország helyzete indokolja ezt, majd azt sorolja, hogy milyen állapotban van most Magyarország.

Beszélt a honvédelemmel kapcsolatos, szintén a szerdai botrányos parlamenti ülésen elfogadott törvényről is, amely szerinte azt készíti elő, hogy kormányváltás esetén a katonasággal tartsák meg a hatalmat. A közigazgatási bíróságokat is szóba hozta, szerinte ezek miatt tüntetni sem lehet majd.

"A demokrácia ezt a kormányt zavarja" - mondta. Beszélt arról is, hogy Orbán hogyan viselkedett a szerdai parlamenti ülésen, ahol szerint "Raszputyinok" vették körül, akik táskahordók voltak csak egész életükben.

Azt mondta, ezt a hatalmat el kell kergetni, de nem szabad felülni a provokátoroknak, mert a hatalom csak akkor fog cselekedni, ha erőszakossá válnak. Arra szólított fel, hogy az erőszak határát ne lépjék át.

Vadai folytatja az ellenállást

A DK-s Vadai Ágnes azt teszi szóvá, hogy nem normális, hogy őt és az ellenzékieket a kormány nem tekinti magyaroknak, hanem folyton különböző nevekkel illetik őket arra hivatkozva, hogy nekik többségük van. Szerinte a társadalomban már nem biztos, hogy megvan a kormány többsége, különösen a "rabszolgatörvény" szerdai elfogadása óta.

"Folytatni fogjuk az ellenállást, senki ne gondolja, hogy abbahagyjuk" - mondta, és azt is hozzátette, Kövérnek üzeni, hogy nem érdekli a büntetés, akár minden héten megbüntetheti az ellenzéki képviselőket, de ők akkor is folytatni fogják a tiltakozást. Arról is beszélt, akármit csinál az ellenzék a parlamentben, nem veszik figyelembe az ellenzéki választókat.

Tordai: "Csináljatok megint egy nagy bulit!"

Tordai Bence arról beszélt, hogy szerdán "erkölcsi véglények" megpróbálták átnyomni a rabszolgatörvényt, de az ellenzék megpróbált ellenállni a parlamentben, ahogy azt magyar embernek kell egy ilyen helyzetben. Azt mondta, az ülésteremben elindította a telefonját és belenyomta Orbán arcába az élő közvetítés során, ezt azóta 2,3 millióan látták.

Azt mondta, lehet, hogy szerdán ő (Tordai) volt a nap embere, csütörtökön Donáth Anna, de ma is valaki a nap embere lesz, minden nap lesz valaki, aki viszi tovább az ügyet és a lángot.

Arra kérte a tömeget, hogy mindenki kapcsolja be a fényt a telefonján és fordítja a saját arca felé, mert ők maguk hozzák el a megváltást.

Még nincs dolguk otthon



A rendező, Krasznahorkai Emma bejelentette, hogy a tüntetés hivatalos része véget ért. Hamarosan eldől, hogy miként folytatódik az este.

Egyelőre békésen beszélgetnek a Kossuth téren, miközben zene szól.

A rendőrök a parlament lépcsője előtt méterekkel állnak sorfalat, egyelőre sima sárgamellényes rendőrökről van szó.

Közben a demokraták megszavaztatták a tüntetőkkel, melyik hidat foglalják el: a Margit híd nyert, bár felmerült, hogy a 2-es metróba menjenek.

Elindultak a Margit híd felé a demokraták

A most már spontán tüntetés szervezői arra kérték a nagyjából ezer sétálni induló embert, hogy ne rongáljanak meg semmit, viszont legyenek minél hangosabbak - írja az Index.

A Balassi utcán vonultak a híd felé, a híd most is tele van autókkal, a tüntetők blokkolják a forgalmat. "Mocskos Fidesz" - skandálják.

Inkább a Nyugati felé vonulnak

A Nyugati felé indul tovább a tömeg. A hídról levonulnak a körútra, ahol emiatt áll a forgalom, az autók között vonulnak a tüntetők.

Megy a "Gyertek velünk" és az "Aki dudál, velünk van".

A Nyugatihoz érve egy kicsit megállnak, a "Ki nem ugrál, Orbán Viktor" rigmussal szórakoztatják magukat.

A tömeg élén egyébként néhány készenléti rendőrök vonul, úgy tűnik, biztosítják a felvonulást.

(HVG - Index nyomán)

Kapcsolódó: