"A hangadó fiú és a haverja két osztálytársukba is durván beleköt: a folyosón egy roma lányba, a teremben pedig egy vékony fiúba, akit homofób szavakkal illet" - hogyan reagál az osztály ezekre a csúnya zaklatásokra? - lehet, hogy az ön gyermekei is hasonló feladatokat oldottak meg ma az osztályterem védettségében néhány matematikai művelet helyett, esetleg a magyar irodalmat vagy történelmet hanyagolva és háttérbe szorítva. Több mint száz (!) iskola csatlakozott ugyanis a hétfőn kezdődött "Iskolai Sokszínűség Hete" programhoz.

A SOM egyébként az alábbi, beszédes nevű "civil" szervezetek csatlakozásával jött létre:

Mint írják, számos országban hagyománya van annak, hogy az év egy­-egy napján, vagy egy egész héten keresztül az iskolaközösségek kiállnak egy "fontos társadalmi ügyért", vagy tiltakoznak egy "káros jelenség" ellen: például kiállnak a rasszizmus ellen, illetve kifejezik kiállásukat az "LMBTQI" vagy más kisebbséghez tartozó emberek mellett. Ilyen progresszív napok meghonosítását óhajtja a magyar iskolákban is a "sokszínű" szervezet.

Ajándékok ők is

Az "Élő Könyvtár" foglalkozás keretén belül például a "diszkrimináció áldozatai" tartanak előadást a gyerekeknek az őket "másságuk" miatt érő "téves sztereotípiákról". Mert, ahogy a SOM fogalmaz:

Kik ezek a csoportok? Cigányok, csövesek, "transznemű" aberráltak vagy "menekültek".

Nem mellesleg a bomlasztó szervezet a fenti hulladékok közé sorolja a sokgyermekes anyákat is...

A másságkultuszt és a buzipropagandát igyekeznek néhol az iskolai zaklatás álcája mögé rejteni, de kilóg a kaftán alól a lóláb! A "Kiket veszélyeztet leginkább a bullying?" (magyarul csúfolódás, iskolai zaklatás - a szerk.) kérdéskörénél a kiadvány egyértelműen fogalmaz: érdemes "különösen figyelni" arra a diákra, akit a társai "másnak" láthatnak, például szokatlanul öltözködik, viselkedik, más nemzetiségű, bőrszínű, vallású, fogyatékossággal él, vagy "LMBTQI-személy"...

Iskolai szabályzattal védenék a "másságot"

Tovább is mennek: a buzikat, cigányokat és egyéb idegeneket az iskolai szabályzatban részesítenék külön védelemben:

A szegregáció nem megoldás persze, a rothadó almát mindenképpen az ép gyümölcsök között kell tartani:

Zsidók, cigányok, buzik

A "civil" szervezetek közül a TASZ-t, vagy az Amnesty Internationalt nem kell már bemutatnunk, inkább nézzük, hogyan vallanak saját magukról a program egyéb csatlakozott résztvevői:

Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány

A Haver Alapítvány önkéntes oktatóstábja elsősorban középiskolásoknak és egye­temistáknak tart interaktív órákat informális oktatási eszközökkel a zsidóság témá­jában. Foglalkozásaik olyan specifikus témákra épülnek, mint a zsidó identitás, zsidó kultúra és tradíció, zsidó történelem, holokauszt, zsidó vallás és közösségek.

UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány

Az alapítvány küldetése, hogy lehetőségeket teremtsen a "roma és nem roma fiatalok" közti párbeszédre. Céljuk, hogy csökkentsék a társadalomban a cigányokkal kapcsolatos "tévhiteket és előítéleteket", hogy egy befogadóbb és nyitottabb világban élhessünk. Programjuk kiindulópontja, hogy Magyarországon a "cigányellenes emberek jelentős része nem is igazán ismeri azokat, akiket elutasít".

Melegség és Megismerés

A 2000-­ben létrejött Melegség és Megismerés program a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Szimpozion Egyesület közreműködésével működik. Legfőképpen iskolában tar­tanak "LMBTQ-témájú érzékenyítő foglalkozásokat", beszélgetéseket. A beszélgetéseket két "LMBTQ-identitású" önkéntes vezeti. 2007 óta egyetemekre, főiskolákra is meghívják a programot, főleg tanárképző, pedagógia, szociális munkás, pszichológia szakokra, s az utóbbi években cégeknek is tartottak foglalkozásokat.

Magyar LMBT Szövetség

A Magyar LMBT Szövetség a Magyarországon működő "leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű" szervezeteket összefogó ernyőszervezet. Legfontosabb tevékenysége a politikai döntéshozók befolyásolása a számukra diszkriminatív jogszabályok eltörlése és az "LMBT-emberek" szempontjaira érzékeny közpolitikák kialakítása érdekében.

Háttér Társaság

Magyarország legnagyobb és legrégibb jelenleg is működő "leszbikus, meleg, biszexuá­lis, transznemű, queer és interszexuális" (LMBTQI) civil szervezete. Célja a szakmai és politikai közvélemény, valamint a tágabb társadalom figyelmének felhívása az "LMBTQI-emberek" problémáira; az "LMBTQI-emberek" jogainak védelme, hátrányos megkülönböztetésük elleni fellépés; jólétük, egészségtudatosságuk növelése. Iskolapszicholó­gusok számára tart képzést az iskolai előítéletes zaklatásról.

Nem lehet elég korán kezdeni

Egyébként az agymosást nem lehet elég korán elkezdeni, de tudja ezt jól, sőt nyíltan vallja is a SOM : "Minél hamarabb megalapozzuk az elfogadó, védelmező és erőszakellenes attitűdöt a gyerekeknél, annál biztosabb, hogy később is képesek lesznek egy jól működő, sokszínű és összetartó közösség tagjaivá válni". Ezért 2018 óta már az óvodákban is beindították - az ún. "NyugiOvi-program" keretein belül - a “Fogadjuk be és védjük meg Szepit, az űrlényt!” című ovis fejtágítást, „Mindenkit befogadunk!”, „Elmondjuk, amit érzünk!” és hasonló szabályokkal.