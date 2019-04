Anyaország :: 2019. április 9. 10:12 ::

Beer Miklós egyetért Székely Jánossal: "kialakulhat egy romaország is"

Egyre rosszabb a "romák" helyzete, már-már az ország szétszakadásával fenyeget - jelentette ki a Klubrádióban a váci püspök.



Az ország kettészakadásától kell tartani, új Trianon jöhet, a 24. órában vagyunk. Ilyen kifejezésekkel jellemezte a hazai cigányság helyzetét Székely János szombathelyi megyés püspök. Hasonlóan vélekedik Beer Miklós váci püspök is, aki szintén szót emelt a szegények és a "romák" érdekében, 2014-ben egy körlevelet is kiadott erről.

Beer Miklós úgy látja, hogy az elmúlt harminc évben rendkívül sokat romlott a helyzet. Korábban a cigányok is dolgoztak, mondjuk a téeszben, a gyerekek jártak iskolába. Később a munkahelyekről elbocsátották őket. A társdalom számára nem fontos ez a kérdés. Pedig nem elég a közmunka, átgondolt szakképzésre, valódi munkára volna szükség, olcsó bérlakások kellenének, amelyeket a szegények is meg tudnak fizetni. Most még az állami koncepció is hiányzik.

Vannak olyan falvak, ahol már minden harmadik kisiskolás "roma", sőt olyanok is, ahol szinte az egész lakosság az. Beer Miklós is úgy látja, szétszakadhat az ország, kialakulhat egy "romaország" is.

A püspök szerint a katolikus egyház odáig már eljutott, hogy felismerje: tenni kellene valamit. Ám itt mindig megállt. Van néhány lelkes pap, akik nem csak várnak arra, hogy a cigányok bemenjenek a templomba, hanem például egy erdei forrásnál találkoznak velük, vagy megtanítják őket kertészkedni, állatokat tartani. A lényeg, hogy oda kell menni a "roma emberekhez".

Beer Miklós úgy véli, kellett egy világos megszólalás, mint Székely Jánosé, hogy az egyházon belül elinduljon valami, ami aztán tovább terjedhet.

