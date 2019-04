Anyaország, Bevándorlóbűnözés :: 2019. április 17. 19:11 ::

Egy udvariasan kopogtató szíriai rúgta ki a Combino ajtajának üvegét

A 4-es és a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedett a budapesti Jászai Mari tér és az Oktogon között hatósági intézkedés miatt, írta szerdán délután fél 4 körül Facebook-oldalán a Budapesti Közlekedési Központ. A rendőrség közleménye szerint 15 óra 24 perckor arról kaptak bejelentést, hogy a Nyugati téren egy férfi kirúgta a 6-os villamos egyik ablakát – ami a peronra esett –, egy másikat pedig megrongált.

A 24 éves szír állampolgárt, "T." Adelt a rendőrök a helyszínen elfogták és előállították a VI. kerületi rendőrkapitányságra, elszámoltatása folyamatban van.

A BKK Fb-oldalán a hozzászólók is beszámoltak az esetről: "Állt a villamos a megállóban a Jászai felé, mögötte pedig már két villamos is feltorlódott. Rendőrautók voltak a felüljárónál, ha jól láttam, helyszínelő is, fényképezőgéppel" – írta egyikük.

Mire egy másik azt válaszolta:

A tisztelt fizető utas úgy gondolta, hogy berúgja a Combino ajtóüvegét.

(HVG - Police.hu nyomán)