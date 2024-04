Anyaország :: 2024. április 26. 20:01 ::

Magyar Péter: egyetlen háborúpárti kormány van, az Orbán-kormány - a tankgyár sem fér bele

Péntek este hat órára hirdetett tüntetést Magyar Péter a Belügyminisztérium épülete elé, a budapesti Nádor utcába a valódi gyermekvédelmi reformért, a gyermekvédelem finanszírozásának jelentős megemeléséért, valamint Pintér Sándor és a kormány lemondásáért – írja összefoglalójában a Magyar Hang.



Fotó: Szajki Bálint / 24

Jó reggelt miniszter úr – kezdte beszédét Magyar Péter. Ma Magyarországon olyan kormány van, ami családbarátnak, kereszténynek, gyermekbarátnak, békepártinak és vidékpártinak hazudja magát. Pont az ellenkezője igaz. Hazudnak reggel, hazudnak este, hazudnak minden hullámhosszon. Ez a kormány semmibe veszi a gyermekeket és háborút szít mindenki között – mondta. Hozzátette, olyan kormányunk van, amely két és fél hónap alatt nem jutott el odáig, hogy bocsánatot kérjen a bicskei áldozatoktól. Pedig megbocsátás csak ott lehetséges, ahol bocsánatot kérnek.

Két eset lehetséges, vagy megnevezi a felősöket Orbán Viktor, és bocsánatot kér, vagy azonnal távozik a hivatalából, és magával viszi az összes felelőst – mondta. Erre a tömeg skandálni kezdte, hogy „Mondjon le!” Ma ha Magyarországon egy gyermeket szexuális abúzus ér egy gyermekvédelmi intézményben, nem számíthat arra, hogy a rendőrség gyorsan intézkedik, csak akkor kezdi csípkedni magát, ha a nyilvánosság rákényszeríti erre – tette hozzá. Szerinte nem azért van ez, mert a rendőrök ne akarnának nyomozni. Mégis, hogy történhet, hogy nyolc hónap telik el a feljelentéstől? És hogy lehet, hogy csak akkor intézkednek, ha ő posztol egyet. Minek kell történnie, ami eléri Orbán Viktor és Pintér Sándor ingerküszöbét – tette fel a kérdést. Képzett, azonnal bevethető rendőri egységeket kell felállítani – mondta. Hozzátette: nem a könyvek becsomagolása fogja felszámolni a pedofíliát, hanem érdemi gyermekvédelmi intézkedésekre van szükség.

Ausztria helyett egyelőre Romániát kéne utolérni



A bicskei botrány után elmaradt a bocsánatkérés és már tudjuk, a beígért gyermekvédelmi reform is erre a sorsra jut – mondta. Minden módosítás, amit a kormány benyújtott, azt jelenti, hogy a kormány megpróbálja rátolnai a felelősséget a bíróságokra, de az igazi gyenge láncszem a Pintér Sándor által vezett, súlyosan alulfinanszírozott gyermekvédelem. Ahol fele annyian dolgoznak, mint amennyire szükség lenne. És emellett a rendőrség az igazi gyenge láncszem. „Ma a gyermekvédelem és a rendőrség nem tudja hatékonyan elvégezni a munkáját. Ezeken a területeken lépni kell, még ma és nem holnap, miniszter úr” – fogalmazott. A törvénycsomag benyújtása ingyen van, benyújthatja este „egy bohóc, mondjuk Kocsis Máté”, de költeni kellene a rendszerre, ez viszont a kormánynak annyira azért nem fontos – tette hozzá.



Fotó: Szajki Bálint / 24

A miniszterelnök 2017-ben azt mondta, hogy hamarosan utolérjük Ausztriát, egy bizonyos dologban elszágldottunk minden európai ország mellett: az emberkeresedelemben éllovasok vagyunk. Azt javaslom, kezdjük kicsiben, próbáljuk meg visszaelőzni Romániát, próbáljuk meg, hogy a kórházakban legyen szappan és fertőtlenítő. 20 éve csatlakoztunk az unióhoz, 40 000 milliárd eurót kaptunk, ami a Holdig is elérne egymásra rakva. Bár néhány bohóc, Deutsch Tamás, Menczer Tamás azt találta mondani, Brüsszelből csak a baj jön, azt javaslom, kérdezzék meg a nemzet vejét, nem jön-e onnan más is, „Van-e pénz lóvéra?” Hová tűnt ez a rengeteg támogatás? Csak nem magánrepülőkben, bordeaux-i ingatlanokban áll? – tette fel a kérdést. Mire a tömeg skandálni kezdte, hogy „ellopták!”

Pintér Sándorról azt mondta, túl sok feladatot kapott, amit nem tud ellátni, és ezzel veszélybe sodorja a gyerekek életét. Akkor jár el felelősen, ha azonnal lemond, mert nem tudja ellátni a feladatát – mondta. Az Orbán-kormány és Pintér Sándor nem biztosítja a gyerekek egészséges fejlődését – tette hozzá. Miniszter úr, eljárt az idő önök és a szemfényvesztés fölött, már senki nem veszi be a maszatolást. „Miniszter úr, vége, le kell tenni a lantot, nyugdíjba kell menni” – fogalmazott. Pintér Sándor és a többi felelős mondjanak le és menjenek tanulmámyútra a lerohasztott egészségügyi, közoktatási intézményekbe. Azt ígérte, ha a Tisza Párt bizalmat kap, azonnal megemeli az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi dolgozók bérét. „Tégláról téglára lebontjuk és újjépítjuk azt a romhalmazt, amit ma Magyarországon gyermekvédelemnek csúfolnak” – fogalmazott.

A magyar állam ma hetedszer is belerúgott a bicskei áldozatokba – tért vissza az ügyre. A kormány által írt egyezséget is megszegték, amikor nyilvánosságra hozták az egyébként súlyosan méltánytalan összegről szóló megállapodást. Pintér Sándor épp ma, négy év után érezte ennek szükségét. „Kedves magyarok, ilyen kormánynak nincs maradása Magyarországon, nincs helye az Európai Unióban, távozniuk kell” – fogalmazott.

Háborúpárti az Orbán kormány - még a tankgyár miatt is



„Mi nem ereszen mászó, drogos politkusokat küldünk hanem olyan hazafiakat, akik sok nyelven beszélnek, a világ legjobb egyetemein végeztek. Tessék választani, Magyarország: ők vagy Deutsch Tamás!” – mondta az EP-jelöltekről. Ha behívják élő adásba a köztelevízióba, akkor még Dobrev Klárával és Deutsch Tamással is hajlandó vitázni, bár Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet hívta ki – tette hozzá. A propagandaminisztériumot kidobják az épületéből, és ott lesz az egészségügyi vagy oktatási minisztérium. Hozzátette, a kormány propagandája ellenére békepártiak, minden magyar ember békepárti. Itt egyetlen háborúpárti kormány van, az Orbán-kormány, ők küldenek több száz katonát a miniszterelnök fiának koordinálásával Csádba, ők építenek tankgyárat, és ők azok, akik a magyart a magyar ellen és a magyart az idegen ellen uszítják. Ennek fogunk véget vetni – mondta.

Miniszterelnök úr, láttuk berúgta a kampányt, egy zárt magtárban – szólította meg Orbán Viktort. „Nem tudom, látták-e a győri utcákat, olyan volt, mintha kijárási tilalom lenne, és ott sétált a bátor” – fogalmazott.

A múlt héten két munkatársam rúgták ki a munkahelyéről, akik segítenek a Tisza Pártnak a munkában – tette hozzá, mindezt Tarr Zoltán elbocsátása után, miközben Orbán Viktor arról beszélt, hogy Brüsszelben van véleményterror, de Magyarországon bezzeg mindenki elmondhatja a véleményét. Országjárása során pedig a közintézmények vezetői körleveleket írtak a dolgozóknak, hogy ne merjenek kimenni a Tisza Párt rendezvényére, vagy kirúgják őket – mondta. „2024, valahol Európában” – fogalmazott. Arról is beszélt, hogy Budapesten és a megyei jogú városokban 3 százalék a különbség köztük és a Fidesz között, „ezt úgy hívják, hogy lőtávolság”, a fiataloknál pedig háromszor annyi támogatójuk van. Szerinte a Fidesznél is tudják, hogy a változást, a fiatalokat néhány napra fel lehet tartóztatni, de nem lehet megállítani. Nem félünk, és olyan eredményt érünk el június 9-én, ami a Holdról, de a Karmelitából biztosan látszik – zárta beszédét Magyar Péter. Nem félünk, kezdték skandálni a tüntetők, majd a Belügyminisztérium köré kék fonalat húztak. A kék kötél a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványt jelképezi. Magyar Péterrel sokan kedztek szelfizni a Belügyminisztériumnál.



Fotó: Papajcsik Péter / Index

Donáth Anna is ott volt

Donáth Anna, a Momentum elnöke is részt vett a mai Belügyminisztérium elé szervezett tüntetésen. Erről a Momentum politikusa a Facebook-oldalán posztolt. Donáth bejegyzésében azt írja: „Még mindig nem kaptunk választ arra, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Még mindig nem kértek bocsánatot a bicskei áldozatoktól. Még mindig nem látjuk jelét annak, hogy a kormány komolyan venné a gyermekvédelmet. Magyar Péter mai tüntetése pont erről szól: hogy ne feledjük a bicskei áldozatokat és a gyermekvédelem ügyét. Ahogy ígértem: bárki szervez a gyermekek védelme ügyében kiállást vagy demonstrációt, én mindig ott leszek.”

Magyar Péter előtt kedvenc színésze is beszédet tartott

Elegen vagyunk, elegen leszünk, és mi magunk vagyunk a változás – mondták negyed hétkor a színpadon, majd felkonferálták Nagy Ervint, aki a Szózat közös éneklésére szólított fel. – Nagyon jó látni, hogy árad a Tisza – kezdte beszédét Nagy Ervin a párt nevére utalva. – Mindent a szőnyeg alá söpör a kormány, miközben újabb és újabb áldozatok jelentkeznek, ebből elegünk van – mondta a tüntetés céljáról szólva. Megígérte, hogy a Tisza Párt minden magyar gyereket, akinek nincs családja, a keblére öleli és megvédi. Azt mondta, hogy Magyar Péter azt ígérte, hogy ha valami történik, utcára hívja híveit, most is ezt tette. – Míg a kormány teketóriázik, vannak olyan civilek, amelyek valós megoldást keresnek. Az Országos Közös Akarat benyújtott egy törvénycsomagot az Országgyűlésnek, amit lesöpörtek az asztalról a bizottságban. „Innen látom a Karmelitát, széggyeljék magukat” – mondta Nagy Ervin.



Fotó: Szajki Bálint / 24

Azért vagyunk itt, mert a kormány képtelen ellátni a feladatait, megvédeni a gyerekeket. Mi mind ezért vagyunk itt – mondta Szilágyi Kitty óvónő az Országos Közös Akarat részéről (Civil Bázis). Egy országnak alapvető feladata, hogy megvédje a gyerekeket, ez a mi felelősségünk, a felnőttek felelőssége, közös feldatunk. Aki ezt nem hajlandó megérteni, semmi keresnivalója az Országházban – fogalmazott. – Ez közös ügy, az ország közös akarata – tette hozzá. Felrótta, hogy a javaslatukat a kormánypártok elutasították a népjóléti bizottságban. Nem csak a gyermekotthonokban szenvedhetnek a gyerekek, mondta, majd több esetet is felsorolt. „Képzeljük el, amikor kicsi vagy, és nem védenek meg. Ez van Magyarországon, a magyar kormány megbukott” – mondta. Hozzátette: a pedofília büntetése nem egyenlő a gyermekvédelemmel, ezt nagyon fontos megérteni. Mi holnap is követelni fogjuk a gyermkevédelmi rendszer megerősítését, holnap este is itt leszünk a minisztérium előtt – mondta, hozzátette: ha szórakozni akar a kormány, játsszanak egymással, ne a gyerekeinkkel.



Fotó: Szajki Bálint / 24

Védjük meg a gyermekeket az újabb pedofil bűncselekményekről. Követeljük a valódi gyermekvédelmi reformot, a gyermekvédelem finanszírozásának jelentős megemelését. Követeljük a szörnyűségeket eltussoló intézményvezetők felelősségre vonását, és a politikai felelősök, Pintér Sándor belügyminiszter lemondását és a kormány távozását. Itt az ideje, hogy hangot adjunk a változás iránti igényünknek és megmutassuk, a közösség erejével képesek vagyunk pozitív változásokat elérni – írta Magyar Péter az eseményre szóló meghívójában.