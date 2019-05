Anyaország, Cigánybűnözés :: 2019. május 17. 20:15 ::

Már csak a gárdafantom hiányzik: sötét terepjárók, rasszista támadások és Soros-k...ázás Törökszentmiklóson - megélhetési cigány gittegyletek kértek védelmet Pintértől

Nyílt levélben követelik megélhetési cigányszervezetek a Mi Hazánk Mozgalom jövő keddi törökszentmiklósi demonstrációjának megakadályozását Pintér Sándor belügyminisztertől, és arra kérik, "bőrszíntől függetlenül" védje meg a magyar állampolgárokat – erről a Roma Sajtóközpont adott hírt Facebook-oldalán.



Ezek a bőrszíntől függetlenül is bizalomgerjesztő alakok kérték (volna) Pintér védelmét

A levelet aláíró cigány "jogvédők" szerint Toroczkai László pártjának az a célja a jövő heti tüntetéssel, hogy a "romák megfélemlítésével és provokációjával" szavazatokat szerezzenek a választás hajrájában. Hozzáteszik: az, hogy a szerdán bejelentett Nemzeti Légió nyíltan a Magyar Gárda örökébe akar lépni, „súlyosan aláássa” a rendvédelmi szervek, a Belügyminisztérium, illetve Pintér Sándor tekintélyét is. Arra is emlékeztetnek, hogy az az időszak, amely annak idején a Magyar Gárda vonulásaival kezdődött, a romák elleni sorozatgyilkosságba torkollott - közli a cigány aggodalmakat - a közlemény durva helyesírási hibáinak serény javítása után - a Mérce nevű szélliberális portál.

A nyílt levél teljes szövege:

Pénteken délután a nyílt levél aláírói közül többen a Belügyminisztériumhoz mentek, hogy átadják üzenetüket a tárca részére, ám a holmi munkaidő béklyóihoz kevésbé szokott szorgos polgártársaink a helyszínen szembesültek vele, hogy bizony hivatali, és így ügyfélfogadási időn kívül érkeztek, így dolgavégezetlenül pattantak vissza a minisztérium portájáról.

A levelet közzétevő Roma Sajtóközpont munkatársa – aki rövid interjút is adott a Mércének (lásd alább) – a helyszíni tudósítónak elmondta, hétfőn reggel újra próbálkoznak majd a levél átadásával. Konkrétan ekként fogalmaztak:

"Megígertük nekik, hogy hétfőn visszajövünk, de többen."

Ez véletlenül sem hangzik fenyegetőzésnek magyar állampolgárok részéről. Bőrszíntől függetlenül...

Mint ismert, a Mi Hazánk Mozgalom a múlt héten jelentette be, hogy vonulásos demonstrációt tart a cigánybűnözés ellen Törökszentmiklóson. A hatóságok végül csak a tüntetést engedélyezték, de a vonulást nem. A nemzeti párt ezen héten sajtótájékoztatón mutatta be a deklaráltan a Magyar Gárda eszméit továbbvivő hazafias szervezetét, a Nemzeti Légiót.

A cigányok szerint már megjelentek a fekete autók

A nyílt levél "egybehangzó információkra hivatkozva" arra is kitér, hogy az éjszaka folyamán ismeretlen férfiak több autóval behajthattak a Törökszentmiklós "romák" lakta városrészére, és ott "rasszista jelszavak kíséretében" fenyegethették az ott lakókat. Ugyanezzel az esettel kapcsolatban a közösségi médiában keringenek olyan, meg nem erősített információk is, hogy az ismeretlen férfiak két családnak a házába is bementek, akiket szintén megfenyegettek - teszi hozzá gyorsan a Mérce.

Ki gondolta volna: Facebook-rémhírek és valótlan állítások

Arról, hogy mi történt az éjszaka Törökszentmiklóson, a libsi lap érdeklődött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságnál is, kérdésükre azt válaszolták:

nem történt incidens.

„Érkezett ilyen bejelentés, azt a rendőrség leellenőrizte és megállapította, hogy nem történt jogsértés, rendőri intézkedésre okot adó körülmény nem merült fel. A bejelentés hátterében a közösségi médiában terjedő rémhírek és valótlan állítások állnak.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el a megye területén a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében. Törökszentmiklós területén is folyamatos a rendőri jelenlét, a település közrendje, közbiztonsága megfelelő erővel biztosított” – tájékoztatott a hatóság.

Ugyancsak a jászsági településen történt, hogy az aHang munkatársa, Balogh Lajos aktivista az alábbi feliratot találta tegnap reggel autója szélvédőjén, miután fórumot tartott a városban:

„Soros bérenc cigány kurva nem sokáig élsz a mi hazánkban!”



Balogh Lajos, "aHang" munkatársa kapta ezt az enyhén cigány "helyes"írással írt figyelmeztetést

Ez a kamuszervezet egyébként petíciót indított annak érdekében, hogy "ne masírozhassanak félkatonai szervezetek" a településeken.

A Pintér Sándornak címzett levél egyik megélhetési aláírója, a nem csak nevében Setét Jenő, az Idetartozunk Egyesület nevében közleményben szólította fel szolidaritásra a politikai szervezetek képviselőit, az egyházi vezetőket és közszereplőket a 21-ei erődemonstráció kapcsán. Természetesen olyan felhanggal, hogy éppen tíz évvel ezelőtt történt a "rasszista gyilkosságsorozat".

(Kuruc.info - Mérce - Roma Sajtóközpont nyomán)

