Gyöngyösi "nem hiszi", de a számok alapján mégiscsak a Mi Hazánk adta meg a kegyelemdöfést a Jobbiknak

Miközben a tavalyi országgyűlési választáson 19 százalékos eredményével még magabiztosan a legerősebb ellenzéki párt volt a Jobbik, Vona Gábor távozása, az Állami Számvevőszék által kiszabott bírság és a fideszes lejáratóhadjárat mellett nagyon úgy tűnik, hogy a pártból kiszakadó Mi Hazánk Mozgalom küldte padlóra a Jobbikot - állapította meg a 24.hu. A lap beszélt több jobbikos politikussal, akik elmondták: arra számítottak, hogy a bukás után az elnökség beadja a lemondását, de úgy tűnik, a pártvezetés megpróbál még annyi pénzt kitalicskázni a megsemmisülésig, amennyit csak lehet.





A balliberálissá züllött ellenzéki párt a vasárnapi európai parlamenti választáson mindössze 6,4 százalékot szerzett, ez kevesebb mint a fele annak, amit az öt évvel ezelőtti EP-választáson elért a Jobbik (14,3 százalék), és a harmada annak, amit a tavalyi országgyűlési választáson szerzett (19 százalék). A mandátumhoz jutott pártok közül a Jobbik hozta a leggyengébb eredményt, az eddigi három képviselőjük helyett mindössze egy széket nyertek el az EP-ben. Ráadásul Budapesten szinte teljesen megsemmisült a párt: 3 százalékot kapott, kevesebb mint 22 ezer szavazatot.

Bár a Jobbik politikusai következetesen tagadták, hogy a Toroczkai László által életre hívott Mi Hazánk Mozgalom szimpatizánsokat vonna el tőlük, sőt a pártszakadás kifejezést is kerülték, valójában Toroczkaiék jelentős veszteségeket okoztak az immáron Sneider Tamás vezette pártnak, ami a 24.hu összesítése alapján a vasárnapi voksolás számaiból jól kiolvasható.

A Mi Hazánk ugyanis nagyságrendileg

éppen annyi szavazatot szerzett vasárnap, mint amennyivel többet kapott a Jobbik a 2014-es EP-választáson.

Számszerűen: a Jobbik 2014-ben valamivel több mint 340 ezer voksot gyűjtött. 2019-ben viszont ennél 120 ezerrel kevesebbet, csak 219 ezer szavazatot kapott az ellenzéki párt. Közben a Mi Hazánk Mozgalomra pedig 113 ezren adták a voksukat (ez ezúttal 3,3 százalékot ért).

Ráadásul ez az arány azokban a megyékben is megfigyelhető, ahol a Jobbik támogatottsága hagyományosan nagy volt. A 2014-es EP-választáson Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is több mint 20 százalékot kapott a Jobbik. Idén itt is annyival szereztek kevesebbet az öt évvel ezelőtti voksoláshoz képest, amennyit a Mi Hazánk Mozgalom elvitt.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében például 2014-ben több mint 16 ezer szavazatot kapott a Jobbik, idén 10 ezret, Toroczkaiék pedig éppen 6 ezer voksot gyűjtöttek. Hasonló a helyzet néhány jobbikos fellegvárnak mondható városban is, igaz, akad olyan is, ahol direkten nem mutatható ki, hogy a Mi Hazánk Mozgalom okozta a Jobbik bukását.

De például figyelemre méltó eredményt hozott az EP-választás Törökszentmiklóson, ahol a Jobbik adja a polgármestert, és ahol a tavalyi országgyűlési választáson is csupán egy hajszállal kaptak ki a Fidesztől. Ezúttal azonban csupán a negyedik helyre volt elég a Jobbik támogatottsága. A harmadik helyet a DK szerezte meg, a Fidesz mögött pedig a Mi Hazánk Mozgalom lett a második 15 százalékos eredménnyel.

További érdekesség, hogy a tavalyi országgyűlési választáson mindössze egyetlen olyan város volt (Dunaújváros), ahol egyéni mandátumot tudott szerezni a Jobbik, ezúttal azonban ott is csak a harmadik helyet tudta elcsípni a párt a Fidesz és a DK mögött. De ugyanez volt a felállás másik két városban is, ahol tavaly egy hajszállal kapott ki a Jobbik a Fidesztől. Miskolcon és Orosházán ugyanis szintén a Fidesz és a DK előzte a pártot.

A Jobbik történelmi veresége után az ellenzéki párt vezetői szűkszavúan nyilatkoztak vasárnap este. Gyöngyösi Márton frakcióvezető, egyben EP-listavezető, valamint Jakab Péter frakcióvezető-helyettes leginkább azzal próbálta magyarázni a fiaskót, hogy a párt a legnehezebb évén van túl. Meg kellett küzdeniük a fideszes propagandagépezettel, aminek a hazugságaival szemben 250 sajtópert nyertek, valamint az anyagi lehetőségeik is alaposan megcsappantak azután, hogy az Állami Számvevőszék egymilliárd forintos bírsággal sújtotta a pártot. Érdekes azonban, hogy a Mi Hazánk Mozgalom által elvitt szavazatokat nem említették a gyengén sikerült EP-választás okai között. (Kérdésre válaszolva Gyöngyösi az ATV-ben azt mondta , nem hiszi, hogy Jobbik-szavazók pártoltak volna át a Mi Hazánkhoz.)

A 24.hu hétfőn a párt több prominensét is próbálta szóra bírni, ám csak nagyon kevesen mondtak bármit is, ők is név nélkül nyilatkoztak. Az egybehangzó vélemény volt, hogy

a Jobbik bukása hatással lesz az őszi önkormányzati választások erőviszonyaira és alkupozícióira.

Ugyanakkor többen azt is elmondták, hogy többen is arra számítottak, az LMP-hez hasonlóan a párt vezetősége még vasárnap este bejelenti lemondását. Sneider Tamás viszont az Indexnek azt nyilatkozta, nem akarják elkövetni azt a hibát, amit egy évvel ezelőtt, Vona lemondásakor, ezért a Jobbik vezetősége nem tervez hasonló lépést...