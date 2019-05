Anyaország :: 2019. május 28. 14:32 ::

Fekete-Győr erős áramlást érez a Jobbik felől

Úgy tűnik, az egykori Jobbik-szavazók hazafias része a Mi Hazánkhoz, a liberális/karrierista szelete pedig a Momentumhoz tart, ami nem kis veszély. Három részlet a 24.hu interjújából:

- Számítanak arra, hogy a választási siker miatt sok belépő jelentkezik? Nemcsak aktivisták, hanem olyan politikusok is, akik pártjukat veszítették, vagy menekülnek a süllyedő hajókról.

- Résen kell lenni. Hajnal Miklós kampányfőnökkel beszéltük éppen, hogy biztosan haszonlesők is jelentkeznek majd. Tavaly április 8-a után ötezren jelentkeztek, de most a totális ellentéte várható: akkor a teljes kiábrándultság és hitehagyottság motiválta az embereket, hogy csatlakozzanak, most meg a remény a változásra. Az eredményvárónkon odajött hozzám egy Jobbikra szavazó fiatal. Azt mondta, még adott a Jobbiknak egy esélyt, de most már Momentumra fog szavazni.



- Egy jobbikos hogyan lesz momentumos?

- Nagyon sok jobbikos nálunk landolt. A tagságunkban is sok az ex-jobbikos. Ők nem a radikalizmus, az antiszemitizmus, satöbbi miatt csatlakoztak oda, hanem mert a Jobbik ott volt az egyetemeken, a főiskolákon, ők meg szerettek volna politizálni. Ma már a Momentum a legnépszerűbb a főiskolások és egyetemisták körében. Érzek a Jobbik felől egy erős áramlást.

- Mennyire generációs párt a Momentum?

- Egyre kevésbé: az átlagéletkor a Momentumban 34 év, a Nolimpia idején 24 volt. Egyre több családos középkorú és nyugdíjas vesz részt a közösség munkájában. A párt arculatán mindez még nem látszik.

Ízlelgessük: "amikor kormányra kerül majd a Momentum"...

- Azt nyilatkozta az EP-választás után, hogy addig nincs megállás, amíg Orbán Viktort nem váltják le…

- Utána sincs megállás. Amikor kormányra kerül majd a Momentum, akkor jön majd a neheze.

- Ezt mikorra tervezik reálisan? Azért a 10 százalék messze van a Fidesz-KDNP 50 százalék feletti eredményétől.

- 2022-t nem tartom kizártnak. Egyetlen év alatt sikerült megtripláznunk a szavazóbázisunkat. Persze a Momentum nem egyedüliként kerülne kormányra…

"Imádják őket az emberek" - mert nem tudják, mi rejtőzik a fiatalos cukiskodás mögött



- Attól nem tartanak, hogy a lopásgátló reformok miatt rögtön megkapják majd a Fidesz teljes médiaapparátusától a hazaáruló címkét?

- Nem félünk a Fidesz propagandagépezetétől. Nagyon sok támadást fogunk mostantól kapni. A tagságban meg is kell beszélnünk, hogy mindenki kösse fel a gatyáját. Bár a számvevőszék eddig is itt kellemetlenkedett, a legfőbb ügyészség eljárások alá vont többünket, de most még zordabb világ jöhet. Azt látjuk ugyanis , hogy sok kistelepülésen a Fideszen kívül nincs más alternatíva, a nagyon aktív momentumosok – a pécsiek, a miskolciak, a kazincbarcikaiak – viszont mentek falvakba, és imádták őket az emberek. Ez a Fidesz támogatottságára komoly veszélyt jelent akár már középtávon. És rólunk nem mondhatja azt a Fidesz a szavazóinak, hogy Gyurcsány Ferenc pártja, vagy a korrupt szocialisták, mert teljesen tiszta lappal indulunk.