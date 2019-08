Anyaország :: 2019. augusztus 1. 09:32 ::

Kitart Janiczak mellett a helyi DK, sőt, már a cigányok is rá szavaznak, annyira nem okoz kellemetlen pillanatokat nekik

"Néhány éve még elképzelhetetlen lett volna, ami most Ózdon történik: a helyi roma vezető és a városi DK is a regnáló jobbikos polgármester, a korábban botrányoktól sem mentes Janiczak Dávid mellé sorakozott fel. Az is meglepetést okozhat, hogy a borsodi településen – ahol becslések szerint a lakosság egyharmada roma – az újrázásra készülő városvezető elsősorban nem az együttélés nehézségeivel vagy a közbiztonság kérdésével kampányol, hanem útfelújításokkal és önkormányzati bérlakások kialakításával - írja a Magyar Hang. Alább folytatódik a cikk.



A fényképet maga Janiczak tette közzé, amikor megtudta, hogy lehallgatták (azt mondta, így érzi magát emiatt) - a hangfelvételből pedig kiderült, hogy száraz anális erőszakkal "viccelődött" beosztottjával

A szlovák határ közelében fekvő 32 ezres Ózdra megérkezve felemás kép rajzolódik ki. Élénk színével kitűnő virágok a körfogalomban, kicsit beljebb omladozó, rossz állapotú épületek, a városközpontban pedig szépen térkövezett terek. A kontrasztot csak erősítik a szinte csak romák által lakott településrészek – a helyi cigány vezető szegregált peremkerületekről beszélt –, a legismertebb talán a néhány száz fős, korábban gettónegyedként hívott Hétes-telep.

A várost 2014 óta vezető Janiczak azt mondta, hogy hiába az Ózdot érintő sztereotípiák, a cigány-magyar együttélés egészen jól működik, "amíg valaki el nem kezdi lázítani valamelyik oldalt". – Nincs etnikai megkülönböztetésen alapuló viszályos vagy veszélyes helyzet Ózdon – szögezte le. Az "utca embere", habár adottságként elfogadja a helyzetet, azért nincs teljesen kibékülve vele. – A drog. A gyerekek is csinálják – jegyezte meg kérdésünkre egy idősebb hölgy, amikor a településről, illetve az általános hangulatról kérdeztük. A herbál és az egyéb, kifejezetten olcsón beszerezhető kábítószerek valóban rendkívül elterjedtek, mint általában mindenhol a nyomorban és kilátástalanságban élők között.

Janiczak Dávid is tisztában van a problémával, a rendőrség próbál is küzdeni ellene. Az már más kérdés, hogy gyakran tehetetlenek, hiszen a különféle összekutyult szerek az összetevők arányának megváltoztatása miatt sokszor nincsenek rajta a tiltólistán, ráadásul ha egy dílert elkapnak, egyből a helyébe lép öt másik. A polgármester azt azért elismerte, hogy van még teendő a romatelepeken, de szerinte ez nem kizárólag pénz kérdése, hanem odafigyelésé is. Arra hivatkozott, hogy korábban ő hetente többször is kijárt a Hétesre, szót is értett a helyiekkel. Elérte például, hogy rendezettek legyenek a körülmények, összetakarítsák a szemetet, beoltsák a kutyákat, cserébe megkapták, amit kértek, legyen szó csúszdáról vagy éppen padoktól. Ám ez csak úgy és addig működik, amíg valaki rendszeresen ott van közöttük, "erre megfelelő emberek kellenek" és a polgármester – ahogy mondta – nem lehet ott folyamatosan mindenütt.

Ezt a munkát most az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől, Váradi Józseftől várja, aki mára a polgármester támogatójává vált. Lapunknak a roma vezető azt mondta, hogy mindenképpen a helyieket bevonva kell küzdeni az integrációért, érdekeltté kell őket tenni, hogy példamutatóvá váljanak. Az új uniós költségvetési ciklusban megnyíló pályázatokra számít. További fontos célkitűzésük, hogy a választáson ne lehessen megvásárolni a mélyszegénységben élők szavazatait. Ez kétségtelenül nehéz. Váradi József amellett, hogy támogatja Janiczak Dávidot, egyéni képviselőként is elindul az ellenzék és függetlenek által létrehozott Ózdiakért és Ózdért Egyesület színeiben. Korábban ugyan a Fidesszel szimpatizált, de szerinte a polgármester jó munkát végzett, és hiába vannak megkérdőjelezhető események a múltjában – például amikor egy Hitler-hasonmással fotózkodott – nem tartja rasszistának.

Más azonban kevésbé megbocsátó, konkrétan a Demokratikus Koalíció, ez kicsit bonyolulttá is tette a sok más városban már összejött ellenzéki összefogást. Számukra ideálisan indult, nagyjából három hete a Jobbik, az MSZP, a DK és az LMP helyi emberei is szimbolikusan letették a pártzászlókat és bejelentették, hogy az Ózdiakért és Ózdért Egyesület színeiben méretik meg magukat, a közös polgármesterjelölt pedig Janiczak Dávid.

Úgy tűnhetett, hogy teljes az egység, ám néhány nappal később Gyurcsány Ferenc pártjának országos központja kiadott egy közleményt , hogy márpedig ők nem támogatják Janiczakot, "széles körben köztudott korábbi neonáci megnyilvánulásai miatt". A helyi DK azonban ezzel szembemegy, és kitart a korábbi döntés mellett. Csák Árpád lapunknak azt mondta, hogy ez az ő személyes döntése, az pedig majd kiderül, hogy pártja szimpatizánsai rá vagy az országos vezetésre hallgatnak-e. Retorzió még nem érte, bár szerinte lesz következménye. A politikus is dicsérte a polgármester eddigi munkáját, de azért azt is hozzátette, hogy eleve kontrollt csak úgy lehet gyakorolni, ha ott vannak ők is a testületben.

Janiczak Dávid kampánytémái egyébként olyanok, amelyeket bármely nyugat-dunántúli település élére pályázó is elmondhatna. Utak, járdák felújítását tervezi, a térfigyelő kamerák számának bővítését, illetve önkormányzati bérlakások kialakítását. Ehhez az kell, hogy az önkormányzat megvásároljon ingatlanokat, hiszen a városban ritkaságszámba megy a szabad albérlet, vagy a megürülő önkormányzati bérlakás.

