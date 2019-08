Anyaország, Cigánybűnözés :: 2019. augusztus 6. 21:03 ::

Németországban kapták el az arcleszakító vittulás cigányt - repülővel érkezett "haza"

Németországban nemrég elfogták a német rendőrök azt a férfit, aki februárban egy már elfogott társával együtt péppé vert, akit csak tudott egy VII. kerületi szórakozóhely, a Vittula előtt, tudta meg az Index.



Ez az Index által közzétett, kitakart rendőrségi fénykép, H. M. Alfonz képaláírással, mert tiszteletben tartják a jogait



És így néz ki a Horváth Mihály Alfonz nevű rejtett erőforrás a valóságban

Értesüléseik szerint a cigány mostanáig kiadatási őrizetben volt, kedd este repülővel hozták Magyarországra, majd átadták a magyar hatóságnak. Úgy tudják, még kedd este ki akarják hallgatni.

A cigány ügyvédje, dr. Fülöp Tamás megerősítette az információt. Arra a kérdésre, hogy ügyfele beismerte-e a bűncselekmény elkövetését, azt válaszolta: kliense az eljárás jelen szakaszában még nem tesz vallomást.

Mint ismeretes, február 21-én éjszaka két férfi több embert – köztük több nőt és régóta Magyarországon élő külföldit is – megvert a Kertész utcai, Vittula nevű romkocsma előtt. Az egyik verekedőt néhány nappal később elfogták. "Egy srácnak szabályosan leszakadt a fél arca, egy lánynak meg láttam, ahogy repülnek a fogai, miközben egy másik lánynak meg a földön rúgták a fejét. (...) Terminátorként vertek szét mindenkit a Vittula előtt, és az út másik oldalán is" – számolt be az egyik szemtanú.

