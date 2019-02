Anyaország :: 2019. február 26. 12:40 ::

"Előzetes szóváltást követően" - két drogos végigverte a Kertész utcát, a Pintér-fiúknak nem volt kedvük elkapni őket

Február 21-én éjszaka két férfi szabályosan péppé verte a VII. kerületi Vittula szórakozóhely környékén álló embereket a Kertész utcában, köztük nőket és külföldieket is. Több szemtanú is azt állítja, hogy a vélhetően alkohol és kábítószer hatása alatt álló, a szomszédos házból kijövő férfiak előbb erőszakoskodtak a vendégekkel, majd a segítségükre siető közel harminc ember közül többeket olyan súlyosan bántalmaztak, hogy az egyik szemtanú szerint egy nőnek kirúgták több fogát is. A helyszínre érkező rendőrök azonban feltűnően nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, és úgy sem keresték meg az elkövetőket, hogy konkrétan a kocsma melletti lakóházba menekültek be, és erre több szemtanú is felhívta a figyelmüket - írja az Index.



Fotó: Klub Vittula / Facebook

"Egy olasz srácnak szabályosan leszakadt a fél arca, egy lánynak meg láttam, ahogy repülnek a fogai, miközben egy másik lánynak meg a földön rúgták a fejét" – írja le az esetet az egyik szemtanú, aki teljesen józanul nézte végig, ahogy a két ismeretlen férfi végigveri az egész Kertész utcát a Vittula és a Prága nevű hely előtt. A sértettek között van egy régóta Magyarországon élő olasz, amerikai és ausztrál férfi is, illetve több nő is.

"Ha nem ketten vannak, hanem mondjuk öten, akkor biztosan meghal valaki" – mondta a lapnak a szemtanú, akinek az elmondása szerint az egész ott kezdődött, hogy a két kétes külsejű figura részegen – és elmondása szerint valószínűleg valamilyen dizájnerdrog hatása alatt – először megkörnyékezte a kocsmát, és már ekkor érezni lehetett, hogy valami baj lesz. Ugyan többen is szóltak, hogy inkább menjen vissza mindenki a kocsmába, de voltak, akik inkább kint maradtak. A két elkövető tett egy kört, majd visszaérve a kocsma elé, egyikük megfogta egy lány fenekét, mire az egyik olasz vendég elhúzta onnan a lányt. Ezután kezdődött a verekedés, amit a szemtanú így írt le:

Terminátorként vertek szét mindenkit a Vittula előtt, és az út másik oldalán is, konkrétan mindenkit ütöttek, akit csak értek az utcában.

Egy másik szemtanú szerint gyakorlatilag csak arra vártak, hogy valami miatt "balhézhassanak". A kocsma zárt Facebook-csoportjában egy másik szemtanú azt írja, hogy

az egyik csávó odaszólt egy lánynak (akinek a fogát kiverték) hogy „hé, te kurva", a csaj visszakérdezett, hogy ez mégis mi a faszom volt, ekkor olyat kapott hasba, hogy csak pillogtam, ezek után konkrétan mindenkit, aki a Vittula előtt állt, szétbasztak, nagyon para volt.

Ő később külön is elmesélte, mi történt a saját szemszögéből, bár megjegyezte, hogy ittas volt.

Jött két, kb. harmincas (?) faszi, akiknél volt egy gördeszka (asszem gördeszka volt) lényeg az, hogy valami hosszúkás tárgy. És azzal nekimentek egy csajnak, aki állt a Vittula előtt a járdán és valami olyasmit mondtak neki, hogy „hülye kurva" vagy ehhez hasonló, a kurva valami szinonimája. A csaj felháborodva visszakérdezett, erre meglökték. A következő már asszem az volt, hogy hasba rúgták, de úgy, hogy hátraesett szegény. És utána mindenki, aki kint állt a Vittula előtt, kapott. Az egyik csávó odaszólt a haverjának hogy „gyere már", és bokszállásban tartva a kezét mindenkinek nekiment. Mármint konkrétan volt egy csávó meg egy csaj, akik egy autónak dőlve cigiztek, és észre se vették, mi folyik körülöttük, és ők is kaptak. Nekem úgy tűnt, hogy már a deszkával hozzáütközős, lekurvázós manőverrel is direkt a balhét keresték.

Egy harmadik szemtanú, aki a rendőröket hívta, azt mondta, hogy miután a kocsma előtt álló tizenöt ember a földre került vagy elfutott, a két férfi átment a szemközti Prága klubba, és ott folytatták a verekedést. A szemtanú elmondása szerint az egész egy tíz percig tartó brutális verekedés volt, aminek hatására az egész Kertész utca a sarkon állt, mert az elkövetők körbe-körbe jártak, és ütöttek-vertek mindenkit, akit csak értek. Az egyik pultos szerint a verekedők szabályosan visszarugdosták a lépcsőn a szemközti Prága vendégeit.

Hárman is hívták a rendőröket, végül egy járőr és egy kisbusz érkezett ki, de hiába mondta egyiküknek a diszpécser, hogy úton van a mentő is, végül a rendőröknek kellett külön szólni, hogy szükség lesz a sérültek ellátására is. Többen is elmondták, hogy a rendőrök 15-20 perc alatt értek ki a Kertész utcába, majd amikor közeledtek a helyszínre, a Kertész utca 4. szám alatti lakóházból egy nő kirohant az utcára, hogy jönnek a rendőrök, és a két verekedő férfi a nővel bemenekült az épületbe.

A kiérkező kisbusznyi rendőr hamar elment, az ott maradt járőrök pedig az egyik szemtanú szerint feltűnően nem akartak semmit foglalkozni az üggyel, a józan szemtanút ki sem akarták hallgatni, ráadásul egyikük sem tudott angolul, így a szemtanúk fordítottak a sérült külföldiek nevében. A rendőrök bementek az említett lakóházba is – bár az egyik tanú ennek az ellenkezőjét állította –, de három perc után kijöttek, mondván:

Sajnos nincs elég súlyos sérült, hogy ennél többet tehessenek, több sérültet kell előkeríteni.

Azonban sem a kocsmába, sem a kocsmával szemben lévő Prágába nem mentek be szemtanúkat keresni, noha a legtöbben ide menekültek az erőszakoskodó férfiak elől. Végül a sérültek közül egy embert kellett elvinniük a mentőknek, de azt nem tudni, hányan menekültek el a helyszínről. Az egyik szemtanú elmondta, hogy hétvégén megy tanúskodni az ügyben.

Az eset azért is különösen súlyos, mert több szemtanú és törzsvendég szerint a múlt hét csütörtöki eset nagyon hasonlít arra a több évvel ezelőtti ügyre, amikor szintén ebből lakóházból kiérkező kétes figurák rendeztek szabályos ámokfutást a környéken.

Ugyanúgy a kapualjból jöttek ki 6-7-8-an, majd egy bőrcipős, melegítő nadrágos, kicsit idősebb arc ilyesmit mondott hogy: Húzzál arrébb vagy szétbaszlak a gecibe! Egyik spanom szerintük cisszegett egyet, és már ütötték is a kapu bal sarkába, engem meg valahogy levittek a földre, már nem emlékszem. Próbáltam odamenni, de akkor elkezdett kergetni egy faszi a Wesselényi irányába, megpróbált letérdelni, aztán elhúzott. Mire visszaértem, eltörték egy turista srác orrát, a spanomnak meg felszakadt a szemöldöke

– írta le a több évvel ezelőtti esetet egy másik törzsvendég. Egy korábban itt dolgozó pultos azt is elmondta, hogy akkor is ugyanúgy a Kertész utca 4. alatti lakóházba menekültek az elkövetők, mint most. Szerinte vagy egy ott lakó család tagjai között lehetnek az elkövetők, vagy az ő rokonaik, haverjaik lehetnek.

Az elkövetőkről és arról, hogy a Kertész utca 4. szám alatti házba menekülnek, állítólag videófelvétel is készült, amelyet már átadtak a rendőrségnek. Gondot jelenthet, hogy közvetlenül a kocsma környékén nincs kamera, legközelebb csak a következő sarkon van egy térfigyelő, illetve egy másik kamera a Blaha Lujza tér irányában a bankfióknál.

A belső Facebook-csoportban az egyik volt pultos azt írta a korábbi esetre:

Azóta az egyik fickó visszament a böribe, azzal nyugi is lett a házban.

Róla egy másik, korábban ott dolgozó pultos elmondta, hogy a börtön óta viszont újra látta már az utcában.

A ház közös képviselője azt mondta az Indexnek, hogy minden a lehető legnagyobb rendben van. Pontosabban azóta van minden a lehető legnagyobb rendben, hogy elköltözött az a rendőrség által is ismert család, akik a korábbi közös képviselőt életveszélyesen megfenyegették, és a kocsma pultosai szerint a több évvel ezelőtti, hasonló ámokfutást elkövették, illetve folyamatosan terrorban tartották a helyieket.

A közös képviselő szerint két éve, mióta a család már nem lakik ott, semmi gond nem történt a házban, lecserélték a kapukódokat, és minden rendben van a környéken. Ehhez képest a ház ajtaját egy könnyebb rúgással ki lehet nyitni, a kapukódot olyanok is ismerik, akik nem is ott laknak, és pont olyan kétes külsejű figurák járnak be a házba, amilyenhez hasonlók összeverték a fél utcát múlt héten.

A közös képviselő szerint senkinek nem volt a házban egy rossz szava sem évek óta, azonban a szomszédos kocsma dolgozói szerint ebből a házból érkeznek mindig azok, akik zaklatják az utcán állókat, és több szemtanú is mondja, hogy a verekedők ebből a házból érkeztek, majd ebbe a házba is távoztak, amikor egy női társuk felhívta a figyelmet arra, hogy jönnek a rendőrök. A közös képviselő szerint az egészet rögzíthette egy térfigyelő kamera, amit korábbi lopások miatt telepítettek a helyszínre, azonban a lépcsőház környékén nincs egyetlen egy kamera sem, csak 50-100 méterrel arrébb.

Később sikerült elérni az egyik külföldi sérültet is. Ő Ausztráliában született, félig magyar, 23 éve él Magyarországon, és elmondása szerint még azok után sem tartja veszélyes helynek Budapestet, hogy múlt héten ilyen csúnyán megtámadták. Elmondta, hogy egy angol és egy amerikai barátjával látták, hogy a két férfi közül az egyik megüt egy kocsma előtt álló lányt, majd azon kapta magát, hogy a földön van, és vérzik. Azt hitte, hogy csak meglökték, nem emlékszik pontosan, de a barátai mondták el neki, hogy agyba-főbe püfölték, és amikor a földre esett, beverte a nyakát valamibe, és ezért vérezni kezdett. Szerinte hiába voltak csak ketten a támadók, falkában vonultak, és láthatóan a bajt keresték. Az ő barátja vette fel videóra az elkövetőket, később tanúvallomást is tett a rendőrségen, de hozzátette, hogy nem szívesen venne részt szembesítésen, mert olyan gyorsan történt minden, hogy fel sem ismerné a támadókat. Ellenben a barátaival, akik biztosan felismernék mindkettőjüket.

Felmerülhet, hogy a közel harminc ember miért nem tudta megfékezni a két férfit, azonban az egyik szemtanú elmondta, hogy egyikükre öten ugrották rá, de szabályosan lerázta magáról az embereket, míg a többi járókelő – látva a veszélyes ámokfutást – inkább az utca végére vagy a közeli kocsmákba menekült.

A rendőrség szűkszavúan reagált a kérdésekre:

Megkeresésével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy 2019. február 22-én 1 óra 30 perckor Budapest VII. kerületében, a Kertész utcában egy férfi előzetes szóváltást követően megütötte a sértettet, majd távozott a helyszínről. A bántalmazott férfi könnyű sérülést szenvedett. A helyszínre 10 percen belül kiérkező járőrök a szükséges intézkedéseket megtették. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitánysága garázdaság vétség miatt indított eljárást, válaszadásunkig gyanúsított kihallgatásra nem került sor A nyomozás érdekeire tekintettel további információt nem kívánunk adni.

A környékbeliek szerint előfordulhat, hogy a több évvel ezelőtt verekedő, a közös képviselő által is említett zűrös család bár már valóban nem él az épületben, azonban továbbra is furcsa, hogy ha annyira rendben van minden a házzal, akkor a

nyilvánvalóan erőszakra készülő figurák hogyan tudtak onnan kijönni verekedni;

hogyan tudott onnan kijönni szólni nekik egy ismerősük a rendőrökről;

és hogyan tudtak gond nélkül elbújni a házban, ha a járőrök keresték őket bent a helyszínen is.

A kocsma dolgozói szerint ugyanis a házból rendszeresen jönnek le kötekedni, verekedni kétes alakok, akikről többen biztosan állítják, hogy a korábban itt randalírozó család köréhez tartozhatnak.