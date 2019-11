Anyaország, Politikusbűnözés :: 2019. november 23. 11:10 ::

Míg az "ördög üdvédjének" a nyaka körül szorul a hurok, Borkai barátjánál "csőtörés" miatt dokumentumok semmisültek meg

Hamis vád és nagy nyilvánosság miatt elkövetett rágalmazásért hamarosan meggyanúsíthatják az „ördög ügyvédjét”, aki forrá­saink szerint nem magányos elkövető, hanem több személy egy ellenzéki párthoz közelálló körből. Az „ördög ügyvédje” tette közzé azt a titokban készült szexvi­deót, amin Borkai Zsolt volt győri polgármester és ügyvéd barátja látható, és ami a politikus bukását okozta - írja a Magyar Nemzet.

Több forrásból is arról értesült lap, hogy az „ördög ügyvédje” nem egy személy, és még csak véletlenül sem a bűncselekmények miatt körözött Keserű Sándor ügyvéd, aki izraeli keltezésű videóiban rendre ezt állítja magáról. Mint azt győri, szombathelyi és fővárosi politikai és üzleti körökben megfogalmazták, az „ördög ügyvédje” egy ellenzéki párt jól meghatározható köréből kikerült csoportot takar. Az „ördög ügyvédje” az önkormányzati választás előtt egy héttel tette közzé a világhálón azt a szexvideót, amin Borkai Zsolt győri – azóta posztjáról lemondott – polgármester és ügyvéd barátja látható az Adrián, egy luxusjachton. Az akciót kommentálva egy sor bűncselekményről is szó esik, így kokainfogyasztásról, illetve közpénzek ellopásáról, amelyekről bizonyítékokat is ígértek, de ezek a mai napig nem kerültek elő.



Rákosfalvynál éppen jókor jött a csőtörés

Hatósági forrásokból pedig arról értesültek, hogy miután az ügyben két nyomozás is bűncselekmény hiányában megszűnt, hamis vád és nagy nyilvánosság miatt elkövetett rágalmazásért hamarosan meggyanúsíthatják az „ördög ügyvédjét”, azaz a név mögött megbújókat, akiket állítólag már azonosított is a hatóság.

A kábítószer miatt – Tényi István bejelentése alapján – indult nyomozásról csütörtökön közölték, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást, miután semmi sem igazolta a kokainozásról szóló vádat. Az ellenzéki Párbeszéd a Győr-Moson-Sopron megyei főügyészségen tett feljelentést, miután a videó megtekintése után felmerült bennük a gyanú, hogy a győri polgármester környezetéhez tartozó emberek törvénytelen pénzügyi ügyleteket hajtottak végre. Ugyanezért – hivatali visszaélésért – Tényi István is bejelentést tett. Szerdán közölte az ügyészség, hogy az eljárást megszüntették ugyancsak bűncselekmény hiá­nyában.

További nyomozások azonban ma is tartanak. A Jobbik szexuális kényszerítés, Tényi István pedig személyes adattal való visszaélés miatt is feljelentést tett. Ez utóbbi az „ördög ügyvédje” elleni nyomozás része lehet, a szexuális kényszerítés pedig egy harmadik nyomozás során kerülhet előtérbe, ez pedig Borkai Zsolt és ügyvédje megzsarolásának ügye.

A hét elején előállították a Marina Part Lakóparkból a nyomozók azt a két nőt, akik prostituáltként szolgáltattak Borkainak és az ügyvédnek a horvátországi hajóúton. Aznap egy volt válogatott labdarúgót is előállítottak. Mindhármukat Borkai Zsolt megzsarolása ­miatt számoltatták el és gyanúsították meg bűncselekmény elkövetésével. A Gyurcsány Ferenccel fotózkodó, a 2014-es önkormányzati választáson a Demokratikus Koalíció mezében Győrben induló Póczik József volt válogatott labdarúgó a nyilvánosság elé állva azt állította: egy ismeretlen hívta őt azzal, hogy egy nevére megcímzett borítékot letett az egyik budapesti luxushotel recepcióján, és kérte, adja át Borkai Zsoltnak. A borítékot átvette, az autó­jába ülve bele is nézett, majd visszatérve Győrbe elvitte Borkainak, aki köszönte azt és még örült is neki. Póczik állítja, nem zsarolt egy pillanatig sem.

Ennek ellentmond, hogy a lap információi szerint Borkai és ügyvédje feljelentésére kezdődött a nyomozás és gyanúsították meg a két szexuális szolgáltatót, Póczikot, valamint a lányokat közvetítő férfit, aki a Privátkopó bűnügyi portál adatai szerint Póczik élettársának a fia.

Magyar Hang: győri vállalkozók is képbe kerültek

Több, a korrupciós- és szexbotrányba keveredett Borkai Zsolt érdekköreihez köthető győri vállalkozót hallgatott ki gyanúsítottként a rendőrség – értesült a Magyar Hang. A lap információi szerint az elmúlt hetekben házkutatást tartottak Szabó Ervinnél és Neumann Zoltánnál is. Mindkettőjüket Budapestre szállították gyanúsítotti kihallgatásra, amely után szabadon távozhattak.

Arról nincs biztos információjuk, hogy a Borkai Zsolt köréhez sorolt és a szexvideókon szereplő Rákosfalvy Zoltán ügyvédi irodájában szintén jártak-e a nyomozók. Annyit azonban megtudtak, hogy különös módon nemrég csőtörés volt ott, aminek következtében dokumentumok semmisültek meg.

A Magyar Hang információi szerint nem a kiszivárgott felvételekkel kapcsolatos zsarolási ügyben, hanem gazdasági bűncselekményekkel összefüggésben tartott házkutatást a rendőrség. Szabó Ervin és Neumann Zoltán kihallgatására is ezen ügyekben került sor.

Kérdéseikkel megkeresték az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatát, ahol rövid válasszal szolgáltak:

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés és más bűncselekmény gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytat nyomozásokat. Az ügyben a rendőrség iratokat, dokumentumokat foglalt le, amelyek vizsgálata, elemzése folyamatban van. A nyomozások érdekeire tekintettel a rendőrség az eljárásról bővebb tájékoztatást nem ad.

Rákosfalvy a Borkai-ügy jól ismert alakja, az egykori győri polgármester egyik legfontosabb bizalmasaként tartják számon. Nemcsak ügyvédként, hanem vállalkozóként is szép karriert futott be, miután Borkai Zsoltból polgármester lett. Rákosfalvy Zoltán és köre óriásit kaszált ugyanis az Audi győri üzemének helyén lévő telkekkel kapcsolatos spekulatív ügyletekkel: a vállalkozó apró pénzért felvásárolta az ott lévő telkeket, majd óriási, becslések szerint 4-5 milliárdos haszonnal adta tovább azokat a német autógyárnak. Az ügyvéd-vállalkozó emellett verseny nélkül jutott hozzá az államtól több vidéki kaszinó üzemeltetési jogához is.

Szabó Ervin szintén Borkai kulcsembere: az üzletember a Pálffy 2003 Kft. tulajdonosa, aminek a résztulajdonában, Szabó ügyvezetésével működik a Diákolimpia 2017 Kft. Ez a vállalat az Index szerint négyszeres áron, 896 millió forintért szállította a győri diákolimpia résztvevőinek az ellátást. A botrányt kirobbantó „ördög ügyvédje” azt írta, körön kívülinek Győr belvárosában gyakorlatilag 2006 óta nem lehet éttermet nyitnia.

Neumann Zoltán a Kultúrmérnök Kft. ügyvezetője, személye eddig viszonlyag marginális volt a Borkai-botrányban. Az „ördög ügyvédje” állítása szerint cége gyakori nyertese volt a győri közbeszerzéseknek, Neumann pedig rendszeres résztvevője volt az egykori polgármester Maldív-szigeteki kiruccanásainak, amelyek fő célja a nyaralás mellett az volt, hogy a korrupcióból származó vagyont ottani bankszámlákon helyezzék el.

