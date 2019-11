Anyaország :: 2019. november 20. 16:50 ::

A Borkai-videók miatt előállított focista szerint nincs szó zsarolásról, az is mellékes, hogy csapattársa volt a DK-s jelölt testvére

A 24.hu-nak nyilatkozott először Póczik József, aki azt állítja, elvitte a hozzá eljuttatott felvételeket Borkai Zsoltnak, de nem zsarolta meg a volt győri polgármestert.



Póczik József a Koroncó vezetőedzőjeként 2016 októberében (fotó: Illyés Tibor / MTI)

A lap elérte Póczik Józsefet, aki röviden nyilatkozott, és hozzájárult, hogy teljes nevét nyilvánosságra hozzák: mint mi már korábban megírtuk , ő tehát az a P. József korábbi válogatott labdarúgó, majd edző, akit a rendőrség előállított a Borkai-orgia felvételeivel kapcsolatban. Póczik József ügyvédje társaságában nyilatkozott a lapnak arról, hogyan kerültek hozzá a felvételek:

2018 júniusában kaptam egy telefonhívást egy olyan személytől, akit nem ismertem. Titkosított telefonszámról hívott. A lényeg az volt, hogy a budapesti szálloda, a Novotel portáján hagytak a nevemre egy borítékot. Nem mondták el, hogy mi van benne, csak hogy adjam át Borkai Zsoltnak. Én ezért a borítékért aztán elmentem, azt felvettem. Azt csak a kocsiban néztem meg, hogy mi van benne. Amit akkor láttam, azon elképedtem. A felvételeket megmutattam a kocsiban ülő utastársamnak, majd Győrbe mentem, és a felvételeket átadtam Borkai Zsoltnak, aki nagyon örült ennek, fülig ért a szája. Hálálkodott. Kérdezte, hogy hálálhatná meg ezt. Én meg mondtam, hogy sehogy. Nem azért csináltam, hogy meghálálja. Átadtam neki a felvételeket, és nem kértem, nem is kaptam értük semmit.

Póczik történetével kapcsolatban az alábbiakat kérdezték meg tőle:

Valóban nem tudta, hogy ki hagyta meg a csomagot számára? Akkor miért vette egyáltalán fel a borítékot?

Miért ment bele egy ilyen, messziről bűzlő ügybe, amiben őt – ha, igaz amit mond – a postás szerepével bízták meg?

Amikor meglátta a felvételeket, nem fordult meg a fejében, hogy megszabadul tőlük?

Miért őt hívták fel? Miért került bele ebbe az ügybe?

Életszerű-e az, hogy épp őt kérik meg, juttasson el Borkai Zsoltnak valamit, amit közvetlenül is eljuttathatnának a győri polgármesternek?

Póczik a kérdésekre megismételte a történetet, hozzáfűzve, hogy őt sokan ismerik, és azt is tudják, hogy Borkaival is jóban van, még sportolói pályafutásuk idején közös edzőtáborban is voltak.

"66 évig nem zsaroltam meg senkit, most sem tettem" – mondta az egykori válogatott futballista, aki leszögezte: a találkozó után nem maradtak nála további felvételek.

Szeptemberben, azaz az önkormányzati választás előtt Borkaival beszélt még a felvételekről, de hogy mit, azt Póczik nem árulta el. Azt is elmondta, egykori csapattársával, Glázer Róbert korábbi futballistával nem váltott szót a videofelvételekről, és nem is adta át neki azokat, így nem beszélt azokról Glázer Róbert testvérével, Glázer Tímeával, a Demokratikus Koalíció győri polgármesterjelöltjével sem, aki végül kis különbséggel alulmaradt a botrány kirobbanása után Borkai Zsolttal szemben az önkormányzati választáson. (Borkai az eskütétele után lemondott a polgármesteri posztról, január végén így Győrben új városvezetőt választanak.)

Pócziknál hétfő este hatkor tartottak házkutatást Győrben, ekkor a rendőrség minden adathordozót lefoglalt, őt pedig Budapestre szállították. Úgy tudni, két feljelentő van az ügyben, és a nyomozók feltételezése szerint Póczik tízmillió forintot szeretett volna kapni a felvételekért.

"Ártatlannak és sértettnek érzem magam. Amivel vádolnak, nem történt meg" – hangoztatta Póczik.

Miután Győrben hetek óta terjedt a pletyka Póczikról és a felvételekről, a volt labdarúgó maga jelentkezett, hogy vallomást tegyen ártatlanságáról a Nemzeti Nyomozó Irodánál még két hete, de erre a hatóság nem kerített sort.

A Nemzeti Sport kedden írta meg, hogy egy nappal korábban zsarolás és más bűncselekmények gyanúja miatt több személyt, köztük egy korábbi válogatott labdarúgót is előállították a Borkai Zsoltról közzétett szexvideók miatt. A sportnapilap szerint a volt futballista hónapokkal ezelőtt kereste meg Borkait azzal, hogy kompromittáló felvételek kerültek a birtokába, amelyet bizonyos ellenszolgáltatás fejében hajlandó átadni – az üzletből azonban semmi nem lett, helyette nyomozás indult.