Anyaország :: 2019. november 23. 22:09 ::

Ártatlan Póczikról is kerültek elő hangfelvételek, és azok alapján nagyon is tudott a zsarolásról

Reklám





Az RTL Híradó birtokába került néhány hangfelvétel, amelyeken a felvételek készítője szerint Póczik József hallható, amint arról beszél a Borkai-botrányban érintett Rákosfalvy Zoltán egyik emberének, hogy valaki 10 millió forintot kér az adriai hajóúton készült felvételekért.



Póczik József (fotó: Halász Júlia / 444)

A rendőrség gyanúja szerint mielőtt a szexuális tartalmú felvételek nyilvánosságra kerültek volna, Póczik József, volt labdarúgó megzsarolta velük Rákosfalvyt. A gyanú szerint tízmillió forintot kért az ügyvédtől a képekért. Az RTL Híradó birtokába került hangfelvételeken a készítőjük szerint ő és az eltorzított hangú Póczik hallható, amint épp arról beszélnek egymás közt, hogy a megbízó 10 millió forintot kér a kompromittáló fotókért. A felvételeken egyebek mellett a következő mondatok hangoznak el:

A felvétel készítője: „Mi a pénz, amit kért?”

Válasz: „Hát a tízes, amit beszéltünk.” A felvétel készítője: „A fényképeken kívül ma előjött, hogy van egy pár perces videó is.”

Válasz: „Igen, igen, azt is mondta, de jobb minél előbb lerendezni vele, mert tudom, hogy milyen labilis a faszi.”

A felvételeket az RTL szerint Puska Péter készítette, aki most is Rákosfalvynak dolgozik. Puska Péter is győri focista volt korábban, őt is megkereste az RTL, nyilatkozni nem akart, de azt megerősítette, hogy nyáron többször is megkereste őt telefonon Póczik József. Puska szerint Póczik azt állította, hogy egy ismeretlen megbízót képvisel, aki pénzt kér a yachton készült felvételekért cserébe.

A mostani felvételeken egy határidő is elhangzik, amikorra a pénzt át kellene adni a kompromittáló fotókért cserébe. Ezekért végül nem fizettek. A zsarolással gyanúsított Póczik Józsefet ma is kereste az RTL, de nem akart reagálni.

Már októberben megírta az Index, hogy a Borkai Zsoltékról készült felvételeket a készítők egyik hozzátartozóján keresztül Borkaiék már jóval a botrány kirobbanása előtt ismerték. Bár akkor nem nevesítettük a hozzátartozót, de Póczik Józsefről volt szó, akit nemrég gyanúsítottként hallgattak ki a rendőrök. Póczik élettársa ugyanis annak az F. Gábornak az anyja, aki a lányokat közvetíthette a hajóra.

(Index nyomán)

Heti fejlemények: