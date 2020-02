Anyaország :: 2020. február 10. 21:11 ::

"Hívok minden magyar hazafit" - Toroczkai László nyílt levele

Reklám





Nyílt levél a magyar hazafiakhoz

Tisztelt Honfitársaim!

Tisztelt Gárdisták!

Cigány bűnözői körök és a magyar adófizetők pénzéből működő, haszontalan „roma önkormányzatok” szervezik, uszítják a cigányságot és a szokásos elmebeteg antifákat, hogy minél többen legyenek az ellentüntetésen, amikor Miskolcra és Sályba megyünk most vasárnap, február 16-án. Ők szervezkedhetnek a rendet és igazságot akaró magyarok ellen a Facebookon, mi csak a saját fórumainkon. Már a tavalyi törökszentmiklósi események során is láthattuk, hogy a cigányok elkezdték megszervezni magukat, persze a maguk módján, de tény: már nem az a helyzet, mint 10-15 éve. Nem csak bűnözői körök, de olyan politikai képviselet is van már mögöttük, amely újabb Trianont akar előkészíteni, amely négy megyét kiszakítva hazánk testéből, cigány tartományt hozna létre. Ugyanakkor nem csak a korábban megcsonkított Magyarország északkeleti részén, hanem már Budapesten is megerősödtek a magyarellenes erők, és az elmúlt hétvégén olyat láttunk, amire korábban nem nagyon volt példa. A magyar- és Európa-ellenes, degenerált antifák (néhány cigány bűnözővel is kiegészülve) támadtak meg magyar hazafiakat a magyar fővárosban, a kitörés napján. Eljött az ideje, hogy újra elhagyjuk a komfortzónánkat, újra feltámasszuk a nemzeti ellenállást, mielőtt késő lesz!

Tudom, hogy a magyar hazafiak közül sokan csalódottak, kiábrándultak. Van is rá okuk, hiszen a vonagáborok, szabógáborok, jakabpéterek becsapták, elárulták őket. De nem miattuk, és még csak nem is miattam kell most Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe mennünk. Van azonban egy 29 éves magyar lány Sályban, aki férfiakat megszégyenítő bátorsággal vállalta fel, hogy arccal, névvel kiáll a tisztességes magyarok ügye mellett ott, ahol egy 61 éves magyar asszonyt ölt meg egy helyi cigány vadember, s ahol a bűnözők pokollá teszik az életet. A kiállása miatt tegnapelőtt már részeg helyi cigányok támadták meg a sályi lányt és családját a saját házukban. Amennyiben mi most nem állunk ki mellette, akkor nem várhatjuk el mi sem, hogy mások nekünk segítsenek, amikor mi leszünk bajban.

A Mi Hazánk, a Betyársereg és a HVIM számos tagja ott lesz vasárnap Miskolcon, ahonnan Sályba vonulunk. Hívom a Magyar Gárda tagjait, hívom a Nemzeti Ellenállás tagjait is, szólítok minden nemzeti szervezetet, hívok minden magyar hazafit, akikkel oly’ sokszor küzdöttünk együtt az utcákon 2006 és 2010 között: Legyünk ott Miskolcon és aztán Sályban minél többen, mutassuk meg, hogy nem hagyjuk magára a bátor magyar lányt, mert valljuk, hogy „minden magyar felelős minden magyarért”!

(Buszok is indulnak, akik csatlakoznának, kérjük jelezzék Szabadi Istvánnál, a Mi Hazánk szervezőjénél, a szabadi.istvan@mihazank.hu címen.)

Kapcsolódó: