Anyaország, Holokamu :: 2020. február 26. 12:00 ::

Erre megy el évi 500 milliónk: Köves Slomó európai zsidó gárdája kikutatta, hogy még mindig nem szereti mindenki őket és holopropagandájukat

Reklám





Egy most nyilvánosságra hozott kutatás szerint az európaiak 20 százaléka "képzel" zsidó összeesküvést a világban zajló folyamatok mögött. Az országonként ezer megkérdezett alapján publikált kutatás 45 kérdés alapján jutott a fenti következtetésre, az interjúalanyokat a zsidókról és Izraelről kérdezték – írja a The Jerusalem Post nyomán a Neokohn.



Zoltai Gusztáv, Oberlander Báruch és Köves Slomó (b-j) az EMIH új tóratekercseinek avatásán 2019 szeptemberében (fotó: MTI/Kovács Tamás)

Zsidók titkos szövetsége áll a világban zajló politikai és gazdasági folyamatok mögött, állítja a 16 országban megkérdezett 16 ezer interjúalany egyötöde, akik emellett azt is világosan látják, hogy a zsidók

saját előnyükre fordítják a holokauszt miatti áldozati szerepüket.

A kutatás eredményét hétfőn, a European Jewish Association (EJA) nemzetközi zsidó szervezet Párizsban tartott konferenciáján ismertették. A januárban végzett kutatásban részt vevő országok közt volt Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Németország, Anglia és Lengyelország is.

Köves Slomó rabbi, az Európai Tett és Védelem Liga vezetője közölte:

A kutatásból az is kiderül, hogy a kelet-európai országokban a holokauszt-revizionizmus és a klasszikus antiszemita sztereotípiák erősebbek, míg a nyugati országokban az Izrael-ellenesség érzékelhető leginkább.



Köves Slomó az izraeli The Revivo Project hanuka alkalmából tartott ünnepi koncertjén a Bálna Budapestben 2018. december 5-én (fotó: MTI/Mohai Balázs)

A nemrég alakult szervezet a judapesti székhelyű Tett és Védelem Alapítvány európai kiterjesztése, mely "az első számú antiszemitizmust vizsgáló szervezet Magyarországon". (És amelyet évi 500 millióval támogat a "magyar kormány" - plusz még ugye a hazai TEV-ékenységüket is... - a szerk.)

A kutatás az "antiszemita előítéletesség" tartalmát a kognitív, ismereteken alapuló és asszertív, érzelmi viszonyra utaló kérdésekkel és azokra adott válaszokkal mérte. Összességében az európai válaszadók 17 százaléka úgy gondolja, hogy

a zsidók soha nem képesek integrálódni a társadalomba.

A zsidók túl nagy befolyását az országra átlagosan 15 százalékuk gondolja, és 21 százaléka véli azt, hogy

a zsidók túl sokat beszélnek a holokausztról.

A kutatást végző szakemberek jelezték, hogy a hibahatár 0.8% körüli. Köves Slomó azt is elmondta, hogy a kutatás részletei jelenleg is feldolgozás alatt vannak. A munkát ugyanis többek közt az is nehezítette, hogy nem könnyű olyan kérdezőbiztosokat találni, akik bemerészkednek például Párizs és Brüsszel egyes rossz hírű negyedeibe, pedig ez a kutatás reprezentativitása szempontjából elkerülhetetlen.

Köves Slomó elmondta azt is: látva az európai antiszemitizmus növekvő tendenciáit,

a továbbiakban nem lehet az antiszemitizmus elleni fellépést politikai pártokra, jó szándékú civil zsidó lobbiszervezetekre és aktivistákra bízni.

"A vallásos zsidóságnak is ki kell vennie a részét az antiszemitizmus elleni küzdelemből, méghozzá a legprofesszionálisabb módon." Az EMIH vezető rabbija szerint az egyre gyakoribb fizikai támadásokban is megjelenő gyűlölet elsőként a jól látható célpontként szolgáló vallásos zsidókat veszi célba.

A párizsi konferencián Menachem Margolin rabbi, az EJA elnöke is hangsúlyozta: nem elég, hogy a zsidó közösségek és az európai politikusok vészkiáltásokat hallatnak a növekvő antiszemitizmus miatt, konkrét lépésekre, operatív megoldásokra van szükség, legyen szó a zsidó közösségek építéséről vagy az antiszemitizmus elleni fellépésről.