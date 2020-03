Anyaország :: 2020. március 14. 23:13 ::

Luxusbörtön mellé költözött a milliárdokat sikkasztó Orbán-barát volt MVM-vezér, hogy odakerüljön

A több mint tízmilliárdot sikkasztó egykori MVM-vezér, Kocsis István megkezdte öt éves büntetése letöltését a kecskeméti „luxus”-bv-intézetben - írja a Népszava.



Kocsis István

Kocsis István hétfőn bevonult a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe – tudta meg a szélsőbalos lap Vadócz Attilától, az illetékes Kaposvári Törvényszék sajtószóvivőjétől. Ezzel végképp érthetővé válik, hogy – amiként azt lap feltárta – az állami MVM Magyar Villamos Művek 2005 és 2008 közötti vezérigazgatója miért költözött a jogerős ítélet novemberi kihirdetése után a gyerekei nevén lévő leányfalui „palotából” egy 33 négyzetméteres kecskeméti panelgarzonba. A közeli Wéber Ede utcában található ugyanis az ország egyik legkényelmesebbnek tartott, az argóban csak parkettásnak hívott büntetésvégrehajtási (bv)-intézete. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) korábbi, lapunknak küldött tájékoztatása szerint a szabadságvesztést lehetőleg az elítélt lakcíméhez legközelebb eső intézetben hajtják végre.

A Kúria tavaly év végén sikkasztás és hűtlen kezelés miatt ítélte jogerősen 5 év börtönre Kocsis Istvánt. Legkorábban büntetése kétharmada – vagyis 3 év 4 hónap után – szabadulhat. A tízéves, fordulatos büntető eljárás során bebizonyosodott: az MVM Csoport 2005-2008 között alapvetően az akkori vezérigazgató kezdeményezésére és érdekében utalt több mint 15 milliárdot lenyomozhatatlan cégeknek. Extanácsadó-bűntársa, a három év letöltendő börtönre ítélt Szász András a szóvivői tájékoztatás szerint egyelőre nem vonult be. (Az állítólag betegeskedő, 70 éves Szász András az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe kerülhet.) Eszerint kegyelmi kérvényüket Áder János elutasította. Kocsis Istvánné és az egyik érintett céget vezető egykori MVM-menedzser, Varga-Sabján László felfüggesztettel megúszta.



Nem csak Orbánnal találta meg a közös hangot

A Kocsis István iránti töretlen bizalmukat az elmúlt politikai kurzusok az üzletember visszatérő botrányai ellenére rendre állami cégek csúcsvezetői posztjaival fejezték ki. Hírek szerint a büntető eljárás alatt oly szívélyes kapcsolatot alakított ki Orbán Viktorékkal, hogy a paksi bővítést is jórészt neki „köszönhetjük”.

Szakértők nyílt titokként kezelik, hogy országunk letöltendő szabadságvesztésre ítélt nagypályás, fehérkesztyűs bűnözői a kecskeméti, II-es számú bv-intézetbe kerülnek. Itt, az egykori szovjet laktanya irodából átalakított celláiban, a kigyúrt nehézfiúktól tisztes távolban raboskodott az évtized elején az ex-MSZP-s Zuschlag János, most pedig állítólag itt könyvtároskodik a csalási kísérlet miatt tavaly szeptemberben négy év börtönre ítélt Mengyi Roland exfideszes képviselő is. A 24.hu, a Blikk és a HVG tudósításai szerint a látogatót gondozott kert fogadja, a foglyokat egyágyas, jól felszerelt szobák várják, a többség napközben külső helyszínen dolgozik, a kantinban menüből választhatnak, szabadidejüket tévézéssel, számítógépezéssel, társasjátékokkal, biliárdozással, sportolással – akár teniszezéssel –, angoltanulással, kertészkedéssel vagy a könyvtárban tölthetik; nyáron napozhatnak, egy év után hétvégente hazajárhatnak, az utolsó egy évet pedig nyomkövetővel akár otthon tölthetik. A leginkább szanatóriumhoz hasonlító „enyhébb végrehajtási szabályú” körlet lakói az intézményen belül szabadon mozoghatnak és havonta akár négyszer is kaphatnak 48 órán túli eltávozást. A BVOP korábbi közlése szerint látogató bv-intézeten kívüli fogadása, kimaradás vagy eltávozás annak engedélyezhető, aki a büntetés egyharmadát – börtönben legalább hat hónapot – letöltött vagy akit átmeneti részlegre helyeztek.

