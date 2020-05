Anyaország, Cigánybűnözés :: 2020. május 11. 19:17 ::

Gyurcsányék cigánybűnözőjével és bandájával akarta megöletni haragosát a budapesti ügyvédnő

Reklám





A PestiSrácok.hu információi szerint a Demokratikus Koalíció (DK) nyolc évre elítélt volt politikusa, Kőrös Gusztáv volt a kulcsfigurája annak a bűncselekménynek, amely miatt egy budapesti ügyvédnőt azzal gyanúsítanak, hogy bérgyilkost küldött rokona férjére. A gyanú szerint az ügyvédnőt végül a bérgyilkost ígérő társaság csúnyán átverte, az egész egy lehúzásról szólt, Gyurcsányék egykori párttársa és bandája csak pénzt akart szerezni.

Ahogy arról tegnap beszámoltunk , a budapesti rendőrök befejezték annak a 47 éves ügyvédnőnek az ügyét, aki a gyanú szerint megbízást adott egy budapesti férfi megölésére. A rendőrségi közlemény szerint a nyomozás során kiderült, hogy a nő azért keresett bérgyilkost, mert haragudott egyik rokonának férjére; ugyanis a házaspár egy zűrös válás közepén volt. A középkorú férfinak ezért kellett volna meghalnia.

Az akkor ügyvédként dolgozó nő 2017-ben Sz. Zsolttal, aki D. Márkó néven mutatkozott be, egy korábbi ügyfelén keresztül ismerkedett meg. A nő és a férfi megállapodott abban, hogy Sz. Zsolt megöli az ügyvédnő rokona férjét. Ezt a beszélgetést azonban Sz. Zsolt a nő tudta nélkül felvette, ráadásul 2017. június 30-án bejelentkezett a leendő áldozatnál, akinek elmondta, hogy megbízást kapott a megöletésére, sőt még azt is elárulta, hogy ki a megbízó. Sz. Zsolt azt is közölte, hogy az ügyvédnő 70 ezer eurót ajánlott fel a „munka” elvégzéséért. A 39 éves „bérgyilkos” felajánlotta a férfinek, hogy 3500 euróért odaadja a hangfelvételt. Az Sz. Zsolttal kötött megállapodás szerint a férfinak a pénzt egy II. kerületi bevásárlóközpont mögötti faház tetejére kellett tennie a hangfelvételért cserébe, amit 2017. július 3-án az esti órákban el is helyezett a megbeszélt helyen, azonban a hangfelvételt nem kapta meg. A férfi ezt követően feljelentést tett a rendőrségen.

A nyomozás adatai szerint Sz. Zsoltnak volt még négy bűntársa; az 50 éves K. Gusztáv, a 68 éves P. Drago, a 44 éves F. Károly Márton és a 39 éves G. Róbert.​ A négy férfi korábbi ismeretség alapján vett részt a bűncselekmény elkövetésében. Az egész “akciót” K. Gusztáv irányította, a rendelkezésre álló adatok szerint ő volt az, aki kitalálta, hogy hogyan szerezhetnének pénzt az ügyvédnőtől és a későbbi sértettől (ez az alvilágban gyakori módszer). A pénzt K. Gusztáv, G. Róbert és Sz. Zsolt vitte el az épület tetejéről – írta a rendőrség, hozzátéve, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Életvédelmi Osztályának vizsgálói a 47 éves ügyvédnőt emberölés előkészületének, míg társait csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A bűnügy már ügyészi szakban van, a rendőrség az illetékes ügyészség részére el is küldte az iratokat.

A PestiSrácok.hu információi szerint K. Gusztáv nem más, mint Kőrös Gusztáv, a Demokratikus Koalíció (DK) volt tagja, politikusa, akit nemrég első fokon nyolc évre ítélt egy csalási ügy miatt a Kaposvári Törvényszék. A bajai videóbotrányba is belekeveredett Kőrös a lehúzás idején még szabadlábon volt, csak 2017. október 6-án fogták el, de még nem a fent említett történet miatt, hanem mert a későbbi vád szerint a magát államtitkárnak, illetve minisztériumi dolgozónak kiadó Kőrös vezette bűnbanda rászedett vállalkozóktól több mint 150 millió forintot csalt ki. Kőrös Gusztáv és 13 társával szemben a Somogy Megyei Főügyészség 2018 júniusában emelt vádat többrendbeli vesztegetést állítva, hivatalos személyi jelleg színlelésével, üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt. A volt DK-s azt ígérte a vállalkozóknak, hogy kiterjedt kapcsolatrendszerén keresztül jelentős összegű – akár több százmilliós nagyságrendű –, vissza nem térítendő uniós támogatás elnyeréséhez segíti őket. A találkozókra Kőröst a Terrorelhárítási Központ (TEK) bevetési öltözékéhez hasonló ruházatot és felszerelést – így lőfegyvereket utánzó riasztó- és légfegyvereket – viselő vádlott-társai kísérték el. Kőrös és öt társa ellen vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés miatt tavaly a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) is vádat emelt, mivel a hatóság információi szerint 2017 áprilisában a volt DK-s politikus rávette nem jogi végzettségű ismerősét, hogy adja ki magát ügyvédnek, és ajánlja fel egy fogvatartottnak, hogy hétmillió forint ellenében közbenjár az eljáró hatóságoknál szabadlábra helyezése és az ellene folyó nyomozás megszüntetése érdekében. Gyurcsányék volt párttársa korábban azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy a 2018-as országgyűlési választások előtt a mentelmi joggal próbált szabadulni a börtönből, de annak felfüggesztése után újra rács mögé dugták.

Visszatérve a mostani ügyhöz, Kőrösön kívül egyik gyanúsított sincs fogva tartva, az ügyvédnő pedig arra hivatkozik, hogy ő senkit nem akart megöletni, félreértették a szavait,”áldozatát” csak börtönbe akarta juttatni.