Így ért véget a patai szabadságharc is: kifizetik a százmilliót a társaik és tanáraik életét pokollá tevő cigánybűnözőknek

A Kúria gyöngyöspatai iskolaügyben hozott döntését Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt mondta mai sajtótájékoztatóján: a jogerős bírósági döntések Magyarországon mindenkire nézve - így a gyöngyöspatai önkormányzatra és a kormányra nézve is - kötelezők, így ha a bíróság valakit kártérítés fizetésére kötelez, akkor annak eleget kell tenni.



Illusztrációk: gyöngyöspatai cigányok - néhány napig most buli lesz... Aztán megy tovább minden ugyanúgy

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az ítélet tartalmával nem értenek egyet, mert olyan igazságtalan döntésről van szó, ahol csak vesztesek vannak: vesztes a kisebbségi és többségi társadalom is. Azok is vesztesek, aki nem oktatásban kapnak kompenzációt az őket ért sérelmek miatt, és azok is, akik joggal háborodnak fel, hogy olyan sérelemért lehet komoly kártérítést kapni, amelyeket a helybeliek nem éreznek valósnak - fogalmazott.



A mezőgazdasági eszközök is csak illusztrációk

Horváth László fideszes országgyűlési képviselő felvetésére utalva hozzátette: érdemes körülnézni Gyöngyöspatán és környékén, hogy nem uzsorások várják-e azt, hogy a "cigány emberek" ezt a pénzt megkapják. Szerinte felelőtlen helyzetet idéztek elő azok, akik ezt az eljárást megindították.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter indokoltnak nevezte, hogy az Országgyűlés ezzel kapcsolatban törvénymódosítást fogadjon el, amelyben rögzítenék, hogy ilyen esetekben a kártérítést természetben szolgáltassák, vagyis, ha oktatásban ért sérelem valakit, akkor azt oktatással kell pótolni.

Ígérte azt is: az iskolákban a rendet és a fegyelmet biztosítani kell, és ehhez kormány kész garanciákat adni - akár az iskolarendőrség megerősítésével - minden településen, ahol indokolt. Mert tíz év alatt nem volt rá idejük...

Mint ismeretes, Orbán Viktor korábban így nyilatkozott a "kártérítés" megítéléséről:

Ha ott élnék, mégiscsak megkérdezném, hogy az hogyan van, hogy egyébként valamilyen okból a velem egy közösségben, egy faluban élő, etnikailag meghatározó népcsoport tagjai egy nagy jelentőségű összeget fognak kapni mindenfajta munkavégzés nélkül.

Később egy rádióinterjúban azt is hozzátette:

a magyarok igazságérzetét sértené, ha pénzt adunk a semmiért.

Azt is kijelentette:

mindent megadunk, de pénzt nem adhatunk.

(MTI nyomán)

