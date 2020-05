Nem hozta meg a várva várt békét Gyöngyöspatán a Kúria keddi ítélete az iskolai szegregációs perben. A város egy része igazságtalanságot kiált, a másik része örül a győzelemnek, de egyúttal fél is a szélsőséges támadásoktól. Érezhetően súlyos nyomokat hagyott a gyűlöletpropaganda a Heves megyei kisvárosban. Az érintett roma diákok nagy része mára felnőtt, és családja van, többségük házat szeretne venni a megítélt pénzből. Hiába költöznének azonban a nem romák lakta részre, nincs rá lehetőségük. Elmentünk Gyöngyöspatára egy nappal a Kúria ítélete után.

Akkor győz az igazság, ha a cigánybűnöző ingyen pénzt kap a parasztoktól

"Győzött az igazság!" - mondta egy cigányasszony Gyöngyöspatán, amikor a Kúria keddi ítéletéről kérdezték. Hangjában mégse a felszabadultság és az öröm volt érezhető. A bírósági döntéssel még nem múlt el a feszültség Gyöngyöspatán.

Mint ismeretes, a Kúria kedden elutasította a gyöngyöspatai önkormányzat és a hatvani tankerület felülvizsgálati kérelmét, amely szerint pénz helyett természetben (oktatással, képzéssel) szerették volna rendezni a jogerősen megítélt kártérítést. A döntés értelmében összesen 99 millió forintot kell kifizetniük annak a 60 gyöngyöspatai cigánynak, akiket "jogellenesen elkülönítették társaiktól" a Nekcsei Demeter Általános Iskolában, és "alacsonyabb színvonalú oktatást biztosítottak számukra".

A felperes cigány családokat képviselő Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) vezetője precedensértékűnek nevezte a Kúria ítéletét. Mohácsi Erzsébet kiemelte, ez az eddigi legnagyobb kártérítési összeg, amit a "szegregált oktatás" miatt megítélt a bíróság. Az ítélet ráadásul egyértelművé tette, hogy csak pénzzel lehet kártalanítani, a kártérítést nem lehet az "elmaradt" oktatással rendezni.

A cigányok nyilvánvalóan örülnek a "győzelemnek", de "bőven maradt még bennük feszültség és félelem, mert úgy érzik, ki vannak téve a szélsőséges támadásoknak. Itt még élénken él az emlékezetben a Jobbik 2011-es masírozása, mint ahogy a kormány év eleji kampányát se felejtették el" - szorítja el szívünket a zsindexes helyzetleírás.

Azt mesélik, reggelente korábban sorban álltak a környékbeli vállalkozók és gazdálkodók a cigánysoron, hogy autójukkal dolgozni vigyék a napszámosokat. Miután azonban "a kormány kereszttüzébe került a közösség" (értsd: közfelháborodást okozott a pofátlanságuk), hirtelen megszűntek ezek a lehetőségek, a járvány pedig csak még tovább rontotta az itt élők helyzetét.

Tanulni nem akartak, fegyelmezni nem lehetett őket

A nem romák magyarok lakta részeken természetesen továbbra is vitatják a kártérítés jogosságát. "Felháborított az ítélet" - mondta egy idős férfi szerda délelőtt, miután kilépett az iskolával szemközti gyógyszertárból - Megvolt az oka annak, hogy elkülönítették azokat a gyerekeket.

Hasonló véleménnyel van a döntésről Iványi Lászlóné is, vele szintén a település központi részén találkoztak.

"Nem tartom igazságosnak az ítéletet, se a várossal, se velünk szemben. Onnan fentről nem látják a bírók, mi történik itt valójában.

Elköltöznének a romák, ha lenne rá lehetőségük

Próbálják megkímélni egymást a magyarok a cigány szomszédtól

Íme egy újabb szívszorító rész a zsindexes riportból:

Hiába keresnénk itt az érintetteket, területileg is kettéoszlik a település, a fő út mentén nem laknak romák. Kis eligazítás után a kisbolt mellett elindulunk az érintett családokhoz, és ahogy megyünk, fokozatosan romlik az út minősége, hamarosan pedig elfogy a beton. "Itt mindenki örül a döntésnek, de amit elvettek a gyerekektől, azt nem lehet már utólag bepótolni" - mondja az első férfi, akivel szembetalálkozunk a romák lakta utcában.

Érezhetően nem örülnek itt az érkezésünknek, az elmúlt pár hónapban csapatostul törtek rájuk az újságírók, most is egy másik stábbal kerülgetjük egymást. Többen nem is akarnak nyilatkozni, akik meg beszélnek, inkább csak név nélkül vállalják, és azt kérik, a házukat se fotózzuk.

Romos, félig készült házakban laknak. A legtöbben elköltöznének innen, ha lenne rá lehetőségük. De nincs. Akinek nagy nehezen össze is gyűlik annyi pénze, hogy beköltözhessen a központba, hamar falba ütközik.

Azt mesélik, a romák nem vehetnek házat a város központi részén, az eladók visszautasítják az ajánlatukat.

Aztán általában vagy az önkormányzat, vagy a városvezetéshez fűződő baráti kör veszi meg ezeket a házakat. Azt is mondják, hogy az önkormányzatnak hiába van több ingatlanja is, a rászoruló romáknak még bérbe se adják ki.

Pedig itt néhány házban három generáció él együtt, zsúfoltságban, borzalmasan szerény körülmények között. A kártérítési per több érintettjével is beszéltünk, szinte mindegyikük azt mondta, a lakhatásra szeretné költeni a pénzt. Van aki felújítaná a házát, más elköltözne, kérdéses persze, mire lesz elég a kártérítés. Átlag másfél millió forintot kapnak a diákok, az összeg attól függ, hogy ki hány félévig tanult a jogellenesnek megítélt körülmények között.