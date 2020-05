Lassan már szállóigévé válik annak a gyöngyöspatai cigány kamasznak azon mondása, mikor az ügyvédje által elmondottakat adta vissza egy riporternek, természetesen a maga értelmi színvonalán: azért kapják a 100 milliót, mert „szegregációba csinálták” őket. Gyöngyöspatától nem is fekszik oly távol Putnok, röpke 100 kilométerre, tehát kijelenthető, éppúgy Magyarország északkeleti régiójához tartozik, ahol köztudomásúlag felül vannak reprezentálva a „szegregációba csináltak”. Nyilván ez az oka, tehát a többségi társadalom „elnyomása”, hogy kénytelen-kelletlen, de mégis „gyerekcsínyekre” vetemednek, mert tanulnának és dolgoznának ők szorgalommal, de a „gádzsók” nem hagyják. Eddig a népmesei elemekkel átszőtt felvezetés, nézzük meg, néhány évvel ezelőtt mi történt Putnokon.

Még 2014-es hír, hogy rablás és zsarolás miatt őrizetbe vett három embert a rendőrség. A vád az volt, hogy helyi buszsofőröktől szednek „védelmi pénzeket”. Az ózdi rendőrség akkoriban így fogalmazott:

„Rablás és zsarolás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a 33 éves G. Roland, a 30 éves G. Szonja és a 35 éves H. Erna lakosokkal szemben.”

Annak idején ennek még a Magyar Narancs is utánajárt , azt írták, a hálózatot a rendőrség azóta már felszámolta, továbbá a „rokonok” (ez tudjuk, mit jelent magyarul) szerint mindenki ártatlan.

Akkoriban több, Ózdról Putnokra induló buszsofőrt is megkérdeztek az esetről, sokan szégyenükben nem mertek nyilatkozni, de némelyek elárulták, testi épségük érdekében bizony kifizették a zsaroló cigányok által kért összegeket. Az ügy kezdőpontját így foglalta össze egy informátor a lapnak:

Az egész úgy kezdődött, hogy Putnokról nagyon sokan szeretnének 90 százalékos kedvezménnyel utazni, amire csak azok a szülők jogosultak, akikkel három kiskorú saját gyermek is felszáll a járatra. Ezt okmányokkal kell igazolni, amihez elkérik a lakcímkártyát is. Személyi igazolványt nem kérhet a gépjárművezető, mert arra csak hatósági személyek jogosultak. Bepróbálkoznak viszont a kedvezmények igénybevételével a nagyszülők és más rokonok is, ha viszont a kolléga nem áll kötélnek, annak durva szidás, fenyegetés lesz a vége. Ilyen esettel indult az egész ügy.