Anyaország, Cigánybűnözés :: 2020. május 27. 17:27 ::

A Mi Hazánk csendőrséggel integrálná a cigánybűnözőket - telne rá az ablakon kidobott milliárdokból

Reklám





Igenis van cigánybűnözés, ezért a cigányintegrációs támogatások milliárdjaiból csendőrséget hozna létre a Mi Hazánk Mozgalom, tehát csendőrséggel integrálnánk a cigánybűnözőket - mondta Novák Előd fővárosi önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk alelnöke az Országos Roma Önkormányzat székháza előtt tartott sajtótájékoztatóján.

A politikus hozzátette: ennek nyomatékot adva felvonulást is tartunk az Országos Roma Önkormányzat Dohány utca 76. szám alatti székháza elől indulva most csütörtökön 18 órától, a Deák téri lincselés áldozataira emlékezve. Mondjuk ki végre: történelmi kudarcnak bizonyult az ún. romaintegrációba mint feneketlen kútba önteni a forintmilliárdokat, az inkább csak a fehérgalléros cigánybűnözés, a korrupciójuk melegágya lett, ezért inkább a Horthy-korszak jól bevált csendőrségének visszaállítását kezdeményezi a Mi Hazánk.

Egy olyan rendvédelmi erőre van szükség, melynek egyenruhásai helyben laknak, helyismerettel rendelkeznek, nem vezényelhetők el máshova karhatalmi feladatra, és mely a polkorrekt korlátoktól szabadulva üzen hadat a cigánybűnözésnek is.

Szükség van a csendőrség felállítására, mert már Budapest szívében is lincselt, gyilkolt a túlerőben lévő horda, késsel támadva a fegyvertelen magyarokra, a földön fekvőt is rugdosva és szúrva. Karácsony Gergely lapít, a kormány szerint két hét alatt rendet tettek, ez a gyilkos pedig akár 30-35 évesen szabadulhat a wellness börtönből (közben meggazdagodva a strassburgi kártérítésekből), s folytathatja. Ezért is követel a Mi Hazánk inkább pl. szibériai bérrabtartást, valamint a strassburgi bíróság joghatósága alóli kilépésünket, mert a börtönkártérítési perek csak így állíthatók le.

Tégy a magyargyűlölet ellen! – ezzel a jelszóval tartunk tehát felvonulást a cigánybűnözés ellen, a Horthy-korszak csendőrségének visszaállítását is szorgalmazva. Legutóbb március 1-jén épp Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulóján vonultunk fel, most hasonló nemzeti összefogást hirdetünk, várunk mindenkit e szolidaritási megmozdulásunkra, melynek végén a szurkolói csoportok vezetői is beszédet mondanak - jelentette be Novák Előd.